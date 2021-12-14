Станом на 14 грудня кількість мешканців Волинської області, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 99 937 (+365 за попередню добу).

З них у Луцькому районі 292 хворих, у Володимир-Волинському – 29, Ковельському – 35, Камінь-Каширському – 9.

Смерті в області – 2 087 (+10).

Вилікувалися в області – 92 434 (+1 605).

Вакцинувались однією дозою – 309 090 (+925).

Вакцинувались двома дозами – 262 010 (+1 973).

Усього в Україні за даними ЦГЗ: 3 570 448 (+7 283) людей захворіло, 91 602 (+387) померло, 3 233 009 (+27 130) вилікувалися.