Новини Волині
Коронавірус на Волині
Актуальна статистика підтверджених випадків Covid-19Тетяна Бугаєнко, 0
Станом на 14 грудня кількість мешканців Волинської області, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 99 937 (+365 за попередню добу).
З них у Луцькому районі 292 хворих, у Володимир-Волинському – 29, Ковельському – 35, Камінь-Каширському – 9.
Смерті в області – 2 087 (+10).
Вилікувалися в області – 92 434 (+1 605).
Вакцинувались однією дозою – 309 090 (+925).
Вакцинувались двома дозами – 262 010 (+1 973).
Усього в Україні за даними ЦГЗ: 3 570 448 (+7 283) людей захворіло, 91 602 (+387) померло, 3 233 009 (+27 130) вилікувалися.
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