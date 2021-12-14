Станом на вівторок, 14 грудня, кількість мешканців Ужгорода, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 15 542 (+58 за минулу добу). Загалом по Закарпатській області, – 84 478 (+273 за попередню добу). Смерті по місту – 352 (+2). Смерті по області – 2 183 (+9). Вилікувалися в Ужгороді – 13 968 (+48). Вилікувалися в області – 72 846 (+611). Вакцинували в області – 304 765 (+1 445). Усього в Україні за даними ЦГЗ: 3 570 448 (+7 283) людей захворіло, 91 602 (+387) померло, 3 233 009 (+27 130) вилікувалися.

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