Станом на 1 лютого кількість мешканців Хмельницького, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 49 418 (+773 за попередню добу).

Вакцинувались по місту однією дозою – 131 142 (+108 за попередню добу).

Вакцинувались по місту другою дозою – 125 883 (+358 за попередню добу).

Смерті по місту – 700 (0 за попередню добу).

Вилікувались по місту – 43 316 (+76 за попередню добу).

Станом на 2 лютого кількість мешканців Хмельницької області, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 169 827 (+1766 за попередню добу).

Смерті в області – 3505 (+13).

Вилікувалися в області – 146 459 (+557).

Усього в Україні за даними ЦГЗ: 4 130 277 (+35 014) людей захворіло, 100 599 (+204) померло, 3 641 474 (+9 894) вилікувалися.