Тіла дітей виявили посеред обгорілої кімнати

Жовківський районний суд відправив матір трьох дітей, які загинули під час пожежі на Львівщині, під домашній арешт. Правоохоронці встановили, що діти померли внаслідок отруєння чадним газом. Про це стало відомо з ухвали суду за 9 лютого.

За версією слідства, 7 лютого в селі Воля-Висоцька Жовківської громади жінка пішла з дому близько 7:30, залишивши самих синів віком два, чотири та шість років. Ввечері близько 21:30 вона повернулась додому й виявила тіла дітей, а в будинку – ознаки пожежі.

Правоохоронці встановили, що в час відсутності матері вдома виникла пожежа й охопила кімнату, в якій були діти. Вони отруїлись чадним газом і померли.

Жінці повідомили про підозру у невиконанні батьківських обов’язків за ст. 166 ККУ. У суді мати просила обрати їй запобіжний захід у вигляді нічого арешту, однак прокурор наполягав на цілодобовому.

Враховуючи обставини справи, суд відправив жінку під цілодобовий домашній арешт та заборонив їй спілкуватися зі свідками.