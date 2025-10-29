Лептоспіроз у людей спричиняє бактерія, яка потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше — гризунів

До Львівської обласної інфекційної лікарні доставили 66-річну мешканку Брюхович, у якої діагностували гостру ниркову і печінкову недостатність, яку спровокував лептоспіроз. Стан пацієнтки важкий, вона у реанімації. Лікарі-інфекціоністи борються за її життя.

Завідувач реанімаційного відділення лікарні Віктор Токарєв повідомив ZAXID.NET, що жінка потрапила до лікарні на сьомий день від початку захворювання 27 жовтня. Спершу вона думала, що це ГРВІ. У неї піднялася температура, виникли загальна слабкість, нудота, блювота, біль у м’язах. Невдовзі до цих симптомів додалися жовтяниця, зменшення виділення сечі, стан різко погіршився і жінка викликала «швидку», яка доставила її до інфекційної лікарні.

«У жінки діагностували лептоспіроз, гостру ниркову і печінкову недостатність, двобічну пневмонію. Пацієнтка у реанімації. Наразі її стан важкий, бо він моменту госпіталізації минуло лише два дні. Сподіваємося, що лікування допоможе їй вийти з цього стану», – каже Віктор Токарєв.

Де жінка могла заразитися лептоспірозом, достеменно невідомо. У Брюховичах вона мешкає у власному будинку, має город, сарай. Напередодні захворювання жінка прибирала на присадибній ділянці. Жінка не знає, чи є в неї вдома або на ділянці гризуни.

Нагадаємо, лептоспіроз у людей спричиняє бактерія, яка потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше – гризунів. В організм людини бактерія потрапляє через тріщини, порізи чи рани на шкірі чи слизові оболонки (очі, ніс, рот). Захворювання може спричинити і вживання зараженої їжі.

Людина може захворіти у період від двох днів до чотирьох тижнів після зараження. Симптоми варіюють від легких: головний біль, нудота, біль у литках, почервоніння очей, діарея, висипання, температура може підніматися до 39-40 градусів, до серйозних: ураження нирок, ураження печінки, менінгіт і навіть смерті.

Аби уникнути інфікування, лікарі радять не купатися у заборонених для купання водоймах, під час прибирання у підвалах, господарських приміщеннях, одягати рукавиці, частіше мити руки, ретельно мити овочі, фрукти, принесені з підвалів і боротися з гризунами у будинку та господарстві.