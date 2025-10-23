Прості правила під час манікюру чи педикюру допоможуть уникнути інфікування

Манікюр та педикюр у салоні є звичною справою для багатьох. Проте під час процедури шкіру на руках і ногах легко подряпати чи порізати, і цього можна навіть не помітити. Утім, навіть невелика подряпина під час процедури може стати «воротами» для бактерій, грибків чи вірусів. Якщо інструменти погано простерилізовані або майстер не дотримується гігієни, клієнт може інфікуватися. Це може призвести до грибка нігтів, бородавок (через вірус папіломи людини) чи оніхолізису – відшарування нігтьової пластини від ложа нігтя, кажуть спеціалісти Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) і діляться порадами, які допоможуть знизити ризик інфікування під час процедури манікюру й педикюру.

Сім порад, які допоможуть уникнути інфікування

Дотримуйтеся правил гігієни рук. Ретельно вимийте руки перед процедурою й переконайтеся, що майстер також це зробив. Майстер манікюру й педикюру обов’язково має працювати в одноразових медичних рукавичках.

Зверніть увагу на підготовку інструментів до процедури. Металеві інструменти майстри манікюру й педикюру повинні очищати та стерилізувати в автоклаві. Зберігатися інструменти повинні теж у безпечних умовах. Пилки, апельсинові палички, полірувальні бафи та інші матеріали, які складно дезінфікувати, мають викидатися після кожного використання.

Відкладіть візит, якщо у вас є захворювання чи пошкодження шкіри. Якщо у вас є захворювання шкіри, наприклад, грибок, або ж є його видимі ознаки, відкладіть візит у салон, навіть якщо захворювання не вразило шкіру кистей чи стоп. Перенести візит варто і тоді, коли на руках чи ногах є відкриті рани, зокрема порізи, а також дерматит, загострення псоріазу тощо.

Не голіть ноги за 24 години до педикюру. На щойно поголених ділянках шкіри можуть бути непомітні дрібні порізи, вразливі до різноманітних інфекцій.

Не дозволяйте видаляти мозолі. Такі процедури повинен виконувати лікар-подолог чи дерматолог за наявності показань, а не майстер манікюру чи педикюру.

Відмовтеся від пілінгу рибками. Деякі салони, крім уже звичних процедур, пропонують пілінг рибками Garra rufa (фішпілінг). Людина занурює ноги в акваріум чи іншу посудину з рибками, які «з'їдають» зроговілі частинки шкіри. Така процедура збільшує ризик поширення інфекцій.