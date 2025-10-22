Вітамін С найкраще отримувати з овочів та фруктів

При перших ознаках застуди чимало людей починають вживати вітамін С у вигляді жувальних чи шипучих таблеток, чаю або в інших формах, сподіваючись, що він допоможе їм швидше одужати. Вітамін С – важливий вітамін і антиоксидант, який підтримує здоров'я кісток, м'язів, судин та володіє імуномодулюючими властивостями. Він також сприяє утворенню колагену і допомагає організму засвоювати залізо. Цей вітамін природно міститься в овочах і фруктах, особливо в апельсинах та інших цитрусових, полуниці, ківі, броколі та болгарському перці. Та попри його широке використання, наукові докази ефективності вітаміну С у боротьбі із застудою залишаються обмеженими, каже гастроентерлог-дієтолог, професор Олег Швець, і наводить дані наукових досліджень.

Прийом вітаміну С після початку застуди не скорочує її тривалість та тяжкість

За словами професора, вітамін С впродовж багатьох років досліджувався як можливий засіб запобігання чи лікування застуди. Однак результати досліджень лишалися суперечливими. У підсумку, експерти схилялися до думки, що користь від його вживання майже відсутня.

«У дослідженні 2007 року науковці прагнули з'ясувати, чи може щоденний прийом 200 або більше міліграмів вітаміну С зменшити частоту, тривалість або тяжкість застуди. Аналіз 60 років клінічних досліджень показав: прийом добавок вітаміну С після початку застуди не скорочує тривалість застуди та не зменшує її тяжкість. При щоденному прийомі за відсутності застуди (профілактично) вітамін С дуже незначно скорочував тривалість застуди – на 8% у дорослих і на 14% у дітей», – каже Олег Швець.

Згідно з аналізом досліджень, проведеному у 2010 році, щоденний прийом вітаміну С не запобігає застуді. У деяких випадках він полегшував симптоми. Відповідно до результатів цього дослідження, середньостатистичний дорослий, який страждає від застуди 12 днів на рік, при щоденному прийомі 200 і більше мг вітаміну С все одно хворітиме приблизно 11 днів на рік. Для середньостатистичної дитини, яка страждає від застуди приблизно 28 днів на рік, щоденний прийом вітаміну С зменшить тривалість застуди до 24 днів.

Безпечні дози вітаміну С

Вітамін С, каже лікар, найкраще отримувати з їжею: фруктами та овочами. Вживання дієтичних добавок у рекомендованій принаймні є безпечним. Фізіологічна потреба становить 80 мг вітаміну С для чоловіків і 70 мг для жінок. Потреба дітей дошкільного віку у вітаміні С становить 50 мг, у шкільному віці – 50-70 мг на день. Високі дози вітаміну С (більш як 2000 мг на день для дорослих) можуть сприяти утворенню каменів у нирках, провокувати нудоту та діарею.