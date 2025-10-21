Парити ноги у гарячій воді не допоможе позбутися вірусів

З настанням холодної пори року зростає і кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ). Особливо багато хворих серед дітей. А на порозі – грип. Минулого тижня лише на Львівщині, як повідомила генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб Наталія Тімко-Іванченко, зареєстровано 9741 випадок ГРВІ, серед хворих – 4725 (48,5%) дітей. Найчастіше хворіють діти у віковій групі 5-14 років. Чимало батьків досі при лікуванні дітей (та й дорослих) вдаються до народних методів лікування: часникотерапії, дихання над парою, насипання сухої гірчиці у шкарпетки тощо. Лікарі не радять застосовувати ці методи, бо, по-перше, вони неефективні, по-друге, деякі можуть навіть зашкодити. Ось що кажуть медики.

Народні методи лікування, які не приносять користі

1. Часникотерапія. Інколи при ГРВІ рекомендують дорослим повісити на шию марлевий мішок з дрібно нарізаним часником, для дітей приготувати маленькі мішечки, а для найменших – покласти блюдце з нарізаними зубчиками часнику біля ліжка. Це нібито має допомогти вбити віруси.Насправді ж не існує доказів того, що часник має противірусні властивості, допомагає вилікуватися чи запобігти захворюванню. Проте зашкодити вашому здоров’ю він здатен.

«Не доведено, що порізаний часник в приміщенні зменшує ризик розвитку вірусної інфекції. В часнику, до того ж, є численні побічні ефекти, наприклад – можливість розвитку підвищеної кровоточивості, розлади шлунково–кишкового тракту тощо. А запах часнику "відлякує" багатьох людей, тому дитині буде важко перебувати у суспільстві, і вона може отримати психологічну травму від нерозуміння з боку однолітків. Можливо, відверто відлякуючий запах часнику – це його єдиний метод профілактичної дії, бо до дитини інфіковані люди просто не підійдуть», – каже сімейний лікар Ігор Заставний.

Лікар зауважує, що на відміну від ефекту часнику, численні дослідження показали достовірний позитивний результат після проведеної вакцинації від грипу та регулярного миття рук. Він радить уникати контакту із людьми, хворими на застуду, і дотримуватись правил особистої гігієни.

2. Краплі соку з цибулі. Подібно до часнику цибуля не захистить від грипу та ГРЗ. Один із найбільш популярних і найнебезпечніших методів – закапувати сік цибулі у ніс. Така процедура може спричинити сильне подразнення чи опік слизової оболонки носа. Сік цибулі ніяк не впливає на віруси, зокрема вірус грипу, тому полегшити перебіг хвороби така процедура не допоможе.

«Вважаю закапування соку цибулі в ніс методом екзекуції. Інших причин робити подібне не знаю», – каже сімейна лікарка Оксана Луцька.

3. Вітамін С. Не існує жодних доказів того, що цей вітамін (як і будь–які інші) можуть допомогти вилікувати грип та ГРВІ.

«Проведені дослідження у великих групах пацієнтів (більше 11000 людей) не довели ефективності вживання додаткової кількості (понад вживання з їжею) вітаміну С з лікувальною чи профілактичною метою. Водночас вживання надлишкової кількості вітаміну С може спровокувати каменеутворення в нирках, особливо на фоні зневоднення, пов'язаного з гарячкою», – твердить сімейний лікар Олександр Марців.

Лікар наголошує: споживання великої кількості цитрусових небезпечне розвитком алергічних реакцій. Безперечно, цитрусові корисні, коли ми їх споживаємо в помірній кількості і більш–менш регулярно, але вживати велику кількість цитрусових, ще й на фоні гарячки (тобто зневоднення) – шкідливо.

4. Парити ноги у гарячій воді. Багатьом людям знайома така процедура: у таз наливають гарячу воду, додають сіль і опускають у цю воду ноги, огортаючись пледом чи великим рушником.

«Використання методу "парення ніг" не має жодної доказової ефективності для лікування застуди чи інших вірусних та бактерійних захворювань. Взагалі застосування такої методики "лікування", особливо для дітей можна розцінювати більше як метод тортури, а не лікування. Такими діями ми можемо викликати опіки у дитини, страх у неї перед усіма, навіть доказаними, методами лікування, спровокувати небажання в майбутньому зізнаватись батькам про погане самопочуття через страх цієї "тортури" та доволі важку психологічну травму», – каже сімейний лікар Ігор Заставний.

За його словами, найкраще і найбільш безпечне лікування для дітей при звичайній неускладненій застуді – це просто постільний режим, велика кількість пиття, зниження температури безпечними препаратами, часте провітрювання приміщення і вологе прибирання. Проте і такі методи не слід проводити без попередньої консультації із сімейним лікарем чи педіатром.

5. Гарячий пар картоплі. Дихати над щойно звареною картоплею не рекомендуємо навіть для самозаспокоєння, бо крім нульового ефекту ви ще й ризикуєте отримати опіки.

«Не бачу сенсу у проведенні таких маніпуляцій та не раджу їх своїм пацієнтам. По–перше, жодного впливу на вірус та протікання захворювання вони не мають. По–друге, це може нашкодити організму пацієнта. Дія гарячого пару може сприяти надмірному підвищенню температури тіла, опіку слизових дихальних шляхів та викликати бронхоспазм або навіть життєво небезпечний ларингоспазм у дітей. Тому не раджу до застосування», – радить сімейна лікарка Оксана Луцька.

6. Свиняча сітка і жир тварин. Доволі часто у боротьбі із симптомами грипу та ГРЗ (зокрема, кашлем) використовують свинячу сітку (сполучна тканина із прошарками сала, яка за структурою нагадує сітку). Її прикладають до грудей та спини, накривають марлею, а потім – поліетиленовою плівкою. Крім сітки «чудодійний» ефект мають жир ведмедя чи борсука, якими варто не лише змащувати тіло, але й додавати їх до молока.

«Єдина гіпотетична користь від цього – те, що людина, яка піддалась таким екзекуціям, навряд чи зможе нормально спілкуватись з іншими людьми, і тим самим мінімізує шанс на зараження інших», – каже сімейний лікар Євгеній Гончар.

7. Гірчиця у шкарпетки. Гірчичний порошок у шкарпетки при застуді та грипі найчастіше насипають малюкам на ніч, сподіваючись, що гірчиця активізує біологічно активні точки (зокрема ті, які відповідають за органи дихання), нагріє поверхню стопи, тож на ранок навіть якщо не настане повне одужання, то хоча би зменшаться прояви захворювання. У деяких рецептах носити шкарпетки з гірчицею рекомендують кілька днів. Інший варіант – гірчичники.

«Передусім застерігаю людей з ГРІ та грипом і підвищеною температурою тіла від проведення подібних процедур, бо можна собі нашкодити. Теплова дія гірчичників та гірчичного порошку може призвести до надмірного підвищення температури тіла. А це зазвичай потребує додаткового прийому ліків, причому не завжди просто вже й збити цю підвищену температуру. Крім того, не раз бачила пацієнтів зі слідами опіків на шкірі від таких процедур», – застерігає сімейна лікарка Оксана Луцька.

І додає, що гірчиця виділяє ефірні олії, які вони можуть подразнювати дихальні шляхи, викликати алергічні реакції чи бронхоспазм. Особливо небезпечними є такі процедури для дітей. Вони не тільки не допоможуть вилікуватися, а й ускладнять перебіг захворювання.

8. Спирт – на стопи, горілку – всередину. Змастити стопи спитром, випити 50 г горілки з перцем і – в ліжко, щоб пропотіти. Цей засіб лікування ГРВІ та грипу не є новим.

«Малі дози алкоголю викликають розширення судин шкіри: людина стає рум'яною, відчуває приплив тепла. Це відчуття є недовготривалим, адже в цей час людина активно втрачає тепло через шкіру. Водночас алкоголь викликає спазми протоків внутрішніх органів, тож органи не отримують достатньо крові і, відповідно, кисню, що небезпечно. Діє алкоголь і на слизову оболонку рота, глотки тощо, пошкоджує її і робить більш проникною для вірусів і бактерій. Крім того, алкоголь пригнічує імунну систему», – каже сімейний лікар Олександр Марців.

Лікар зауважує, що під час гарячки організм зневоднюється, і концентрація алкоголю в крові хворого буде більшою, ніж при звичайних обставинах. Тож такі способи лікування приносять більше шкоди, ніж користі. Олександр Марців наголошує, що вживання алкоголю як лікувального засобу при грипі чи застуді навіть не обговорюються в авторитетних медичних виданнях.

9. Пов’язки з оцтом на руки і чоло. Як збити високу температуру у дитини? У народі нерідко радять приготувати “протигрипозний оцет”: прикласти до зап’ясть і лоба марлеві пов’язки, змочені в розчині оцту. Іноді під таку пов’язку рекомендують також ставити кружельця сирої картоплі.

«Нині відсутні будь–які переконливі свідчення того, що оцет може допомогти у лікуванні грипу та ГРЗ чи зняти будь–які симптоми хвороби. Вірус грипу вражає епітелій слизових оболонок носоглотки та верхніх дихальних шляхів, а не руки чи лоб, тому прикладання оцту ніяким чином не може вплинути на вірус. Водночас, надмірне використання оцту може призвести до подразнення слизових оболонок верхніх дихальних шляхів парами, а залежно від концентрації оцту пов’язка може стати причиною опіків. Щодо картоплі, то її краще приготувати і з’їсти: правильне харчування – важливий елемент швидкого одужання», – радить лікар Євгеній Гончар.

Як варто лікувати грип та ГРЗ

1. Звертайтесь до лікаря, щоб отримати кваліфіковану допомогу.

2. Щорічна вакцинація – найефективніша профілактика грипу. Вона захищає від найбільш поширених штамів вірусу.

3. Для зниження ризику захворювання частіше мийте руки, не торкайтесь обличчя, уникайте контакту з хворим, часто провітрюйте приміщення, їжте корисну їжу, пийте багато води, висипайтесь, підтримуйте себе «в формі» завдяки фізичній активності, уникайте стресу та перенавантаження.

4. Якщо все-таки захворіли на грип, призначення противірусних засобів відбувається виключно лікарем. При легкій формі грипу висока температура нормалізується протягом першої доби, і в застосуванні жарознижуючих та противірусних препаратів немає необхідності.

5. Обов’язково дотримуйтесь головного правила «Захворів – лишайся вдома». Також контролюйте температуру тіла, провітрюйте приміщення, дотримуйтесь ліжкового режиму, вживайте достатню кількість рідини, залишайтесь вдома 24 години після останнього періоду гарячки.