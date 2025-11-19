Всі незаконні будівельні роботи ховали за банером

Під час будівельних робіт на Ярославому Валу, 10 у Києві виявили, ймовірно, залишки оборонних споруд часів Русі. Робітники бурили підземний поверх новобудови і наткнулися на камʼяне мурування. Департамент охорони культурної спадщини зупинив роботи, місце обстежать археологи. Про це повідомив урбаніст і краєзнавець Дмитро Перов.

«На -5 поверсі новобудови, що прямує з першого поверху історичної садиби просто до центру землі, знайшли шматок камʼяного мурування! Він був занадто твердим, щоб пробурити його наскрізь, але достатньо міцним, щоб використати як додаткову опору конструкції. Будівельники буквально обійшли камʼяну стінку і продовжили буріння обабіч, створивши такий собі природний уступ або сходинку, де підземна конструкція змінює свою конфігурацію», – розповів Дмитро Перов.

Оборонні конструкції княжого часу (фото Дмитра Перова)

Дослідник порівняв сучасні карти з історичними. Він зазначає, що раніше саме вулицею Ярославів Вал проходив великий оборонний вал. Сьогодні його частково помітно в рельєфі Золотоворітського скверу та на вул. Грінченка, біля старої київської телевежі. Вулиця Ярославів Вал раніше мала назву Велика Підвальна, тому що проходила під валом. А сусідня вулиця називалася Прорізна – тобто прорізана у валі.

Дмитро Перов зазначає, що на плані Києва від 988 до 1240 року від ресурсу «Машина часу та простору» помітно, що біля будинку Шіле оборонні укріплення йшли з парної сторони сучасної вулиці, після чого перетинали її в напрямку Святославового Яру.

Сучасна карта накладена на історичну, де відзначені вали (зі сторінки Дмитра Перова)

Ділянка, де ведеться незаконне будівництво, розташована в історичному ареалі, буферній зоні обʼєкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Софійського собору, поруч розташовані Золоті ворота.

Після розголосу директорка департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова повідомила, що незаконне будівництво призупинено, хоча відповідний припис Міністерство культури та стратегічних комунікацій видало ще у 2020 році. Фахівці Інституту археології НАН України мають дослідити місце знахідки.

Споруду на вул. Ярославів Вал, 10 називають будинком архітектора Олександра Шіле. Його збудували 1877 року, у XX ст. там працював готель «Версаль» і багато міністерств та установ Української держави гетьмана Павла Скоропадського. Теперішній власник робить перебудову: зніс фасад перших двох поверхів, зруйнував внутрішні перекриття і розпочав нове будівництво. Як повідомляє «Телеграф», власником будинку на Ярославовому Валу, 10 є ТОВ «Мірча Яв», а бенефіціарною власницею Ольга Балясна.