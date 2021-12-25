Кладка у підвалі будинку дуже давня і датується середньовіччям

У Львові віднайшли ймовірні рештки середньовічного млина часів князя Лева Даниловича, засновника Львова. Млин Штехера відомий з історичних джерел, його Лев подарував першому війту міста Бертольду Штехеру. Середньовічну кам’яну кладку виявили у підвалі аварійного будинку на куті вулиць Замарстинівська-Хімічна.

«Буває, що випадково в підвалах аварійного будинку на Замарстинівській-Хімічній знаходиш імовірні рештки млина Сільський Кут ХІІІ ст., дарований королем Русі Левом війту Бертольду Штехеру», — написав у Facebook ввечері 25 грудня головний спеціаліст управління охорони історичного середовища Львівської міськради Георгій Корнєєв.

Як пояснив ZAXID.NET Георгій Корнєєв, про виявлену незвичну кладку у підвалі повідомили в управління мешканці будинку. Після ремонту вул. Замарстинівської на будинку за адресою Хімічна, 2 виявили тріщини, його визнали аварійним і людей звідти відселили. Коли вони забирали з підвалу свої речі, вирішили попросити в УОІС провести обстеження. Адже через аварійний стан його можуть знести.

«Це дійсно кладка нехарактерна для періоду побудови існуючого будинку та є однозначно ранішою за XV ст. Навіть не всі кам'яниці на Ринку мають таку. Кладка кам’яна, а цеглою пізніше доробили продухи і додаткову підпору, мабуть, через просідання склепіння. Але саме наявність такого типу кладки та те, що у період з XIII і до середини XIX ст. на картографічних матеріалах присутній тільки історичний млин та допоміжні споруди на цій ділянці, дає можливість припустити, що це і є рештки того млина», — пояснив ZAXID.NET архітектор, фахівець УОІС Георгій Корнєєв.

За його словами, підвал будинку обстежать повторно з істориками, археологами та реставраторами, разом з консультативною радою при управлінні визначать подальші кроки. А вже за остаточними висновками разом з департаментом житлово-комунального господарства вирішать подальшу долю будівлі в цілому.

Загалом у цій дільниці Львова було багато млинів, адже тут протікала Полтва (проспект Чорновола) з багатьма притоками, на яких і будували промислові споруди. Але власне цей – найдавніший із зафіксованих в джерелах і докторка історичних наук, професорка УКУ Мар’яна Долинська каже, що він був розташований власне на межі Замарстинівської і Хімічної. До 1930 року Замарстинів був селом і межа між ним і містом Львів проходила теперішньою вулицею Хімічною. Млин був розташований фактично вже в Замарстинові і це могло дати йому таку назву – Сільський кут, вважає професорка.

Частина карти Львова 1829 року, на якій межа Львова позначена пунктиром і проходить сучасною вулицею Хімічною, захоплюючи частину села Замарстинів, на якій розташований млин, обведений червоним колом (Атлас українських історичних міст)

«Порівнюючи низку ранньомодерних документів з базовим документом початку австрійського періоду, можна з'ясувати місце, де були розташовані унікальні будівлі. В такий спосіб мені вдалося виявити місце млина Бертольда Штехера. Полтва з майбутнього проспекту Чорновола повертала на вулицю Хімічну, це була Млинівка або Основне русло. Там, на розі із Замарстинівською, й був млин Бертольда Штехера», – пояснила Мар’яна Долинська. Також вона згадує виписку з історії села Замарстинів XVII століття, в якій йдеться про те, що село заснували власне Штехери. І тільки десь в XV столітті продали це село Зоммерштайнам.

Бертольд Штехер був представником німецької громади, яка у XIII ст. на запрошення князя Лева приїхала до Львова, і війтом своєї громади. Він був співзасновником костелу Марії Сніжної. Млин збудований в останній третині XIII ст.

Як інформував ZAXID.NET, на вул. Лемківській археологи віднайшли об’єкти і матеріал княжого та слов’янського періоду. Ця ділянка стала найпівнічнішою точкою відомого досі поселення часів заснування Льввоа і розташована в безпосередній близькості до млина Штехера.