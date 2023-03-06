Тернопільський медуніверситет відсудив 182 тис. грн у випускниці, яка не захотіла пройти інтернатуру та відпрацювати три роки. Такі умови були передбачені у договорі, який дівчина підписала з навчальним закладом ще на початку навчання. Чому саме вона відмовилась, невідомо.

Як йдеться у рішенні Тернопільського суду, до державного медуніверситету імені Горбачевського у Тернополі дівчина вступила в 2013 році. Тоді ж вона уклала угоду з університетом, яка передбачала, що після завершення навчання студентка повинна пройти інтернатуру, а після цього – відпрацювати у медзакладі за направленням не менше трьох років.

В 2019 році випускницю відправили працювати у тернопільський Центр екстреної медичної допомоги на посаду лікарки з медицини невідкладних станів. Втім, згодом медзаклад повідомив університет, що спеціалістка на роботу не приходила, а усно пояснила це тим, що «не бажає продовжувати проходження заочного циклу інтернатури». Тож дівчину звільнили.

Тернопільський медуніверситет подав позов до суду, вимагаючи, аби екс-студентка повернула витрачені на її навчання гроші. Суддя Віктор Братасюк позов задовольнив: з випускниці постановили стягнути 182 тис. грн та ще 2,2 тис. грн судового збору. Наразі рішення ще не набрало законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.