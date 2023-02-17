Шахраєм виявився першокурсник одного з вищих навчальних закладів Тернополя

Поліція затримала 19-річного першокурсника з Тернополя, який здавав у ломбард ноутбуки інших студентів. Із заявами до поліції звернулися четверо постраждалих, які заявили, що юнак просив покористуватися ноутбуками, а згодом не повертав їх. Збитки від його дій оцінили у 120 тис. грн, якщо вина студента підтвердиться, йому загрожує 51 тис. грн штрафу.

Про вручення підозри 19-річному юнаку стало відомо в п'ятницю, 17 лютого, після повідомлення прес-служби поліції Тернопільщини. До співробітників Тернопільського районного управління поліції із заявами звернулися четверо студентів вищого навчального закладу. Якого саме, у поліції не уточнюють.

З їх слів, першокурсник позичав у них ноутбуки, але не повертав. Згодом потерпілі дізналися, що їхні гаджети зловмисник здав до ломбарду. Сума завданих збитків склала понад 120 тис. грн. «Поліцейські встановили, що зловмисник – мешканець Вінницької області, 2003 року народження. Раніше вже мав проблеми із законом за шахрайські дії», – йдеться у повідомленні.

Юнаку вручили підозру за ч.2 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене повторно). Мінімально санкція статті передбачає 51 тис. грн штрафу.