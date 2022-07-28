Богдан Буяк став ректором Тернопільського педагогічного університету в 2017 році

Тернопільський суд закрив справу ректора педагогічного університету імені Гнатюка про корупцію. Богдана Буяка підозрювали у порушенні конфлікту інтересів, оскільки він декілька разів підписував угоди про замовлення послуг в рекламної фірми свого рідного брата. Однак в суді йому вдалось довести, що він не знав про те, що власником фірми був його родич.

Як йдеться у постанові Тернопільського міськрайонного суду, всього було декілька угод між університетом та рекламною фірмою, загальною сумою в 64 тис. грн. За ці гроші агенція змонтувала банер, займалась інтернет-промоцією університету та виконувала друкарські послуги.

Дії ректора кваліфікували за ч.1 та ч.2 ст. 172-7 КУпАП (вчинення дій в умовах конфлікту інтересів), санкція якої передбачає максимум до 6,8 тис. грн штрафу. Згідно з позицією прокуратури, посадовець вчинив порушення умисно, аби допомогти заробити своєму братові.

Натомість ректор заперечив ці звинувачення і назвав їх надуманими. За його словами, пошуком рекламної агенції займались працівники університету. Богдан Буяк начебто лише підписав угоди, в яких не було зазначене прізвище його брата. А зі статутними документами фірми, в яких можна було знайти прізвище власника, він не ознайомлювався.

«Матеріали протоколів не містять достовірних даних про те, що [Богдан Буяк] знав чи був проінформований, що його рідний брат є засновником ТОВ «Маркетинг центр "ДАЛІ"», – такий аргумент наводили у суді захисники ректора.

Суд з цим аргументом погодився. Також суддя звернув увагу на те, що технічно угоди ректор підписував не з рідним братом, а з директором підприємства. Наразі, згідно з даними на YouControl, директоркою фірми є Світлана Озімко.

Відтак суддя Юрій Дзюбановський постановив закрити адмінпровадження «за відсутністю події і складу адмінпорушення». Постанову можна оскаржити в апеляційному суді протягом десяти днів.