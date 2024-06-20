Найвище місце серед усіх вишів Тернопілля займає ЗУНУ

Центр «Євроосвіта» та міжнародна група експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence оприлюднили на сайті Освіта.ua результати вже 18-го щорічного академічного рейтингу українських університетів «Топ-200 Україна 2024».

Два тернопільські вищі навчальні заклади потрапили в топ-20 університетів України – це Західноукраїнський національний університет, який посів 14 місце, та Тернопiльський національний медичний університет імені I.Я. Горбачевського, який отримав 20 місце. Решта університетів посіли нижчі місця.

Для оцінювання використовувались шість міжнародних і чотири національних показники. Найбільше на рейтинг впливають:

академічна робота;

науково-видавнича робота;

науково-дослідницькі досягнення;

досягнення в розрізі Цілей сталого розвитку ООН;

вплив університетів у сферах досліджень, інформаційно-просвітницької роботи, управління та навчання.

Рейтинг університетів Тернополя

Західноукраїнський національний університет у цьогорічному рейтингу значно піднявся в порівнянні з 2023 роком. Він посів 14 місце, тоді як минулого року ЗУНУ був на 21 сходинці.

Тернопiльський національний медичний університет імені I.Я. Горбачевського в 2024 році залишився на тій ж самій позиції, що і минулого року – 20 місце.

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя цього року опустився на 37 місце, в 2023 році – заклад мав 29 сходинку.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка посів 53 місце, поступившись Донецькому національному технічному університету. Додамо, що в цьогорічному рейтингу заклад піднявся на 26 сходинок вгору. В 2023 році педагогічний університет займав 79 місце.

У Топ-200 університеті України знову не потрапили Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій та Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка.

Для порівняння, з рейтингом Топ-200 Україна за 2023 рік можна ознайомитися тут, за 2022 – тут, за 2021 – тут.