Якщо ви чули фрази «говорити на українській мові», «по-українськи» чи «по-українському» та вагаєтесь, який варіант є правильним, то пропонуємо знайти відповідь разом.

Проєкт «Мова – ДНК нації» розповідає, що говорити, співати, писати, викладати можна українською, по-українськи та по-українському. Тобто ці три варіанти є правильними. Цитуючи мовознавця Олександра Пономарева: «Найпоширеніший варіант – “українською мовою”. Рідше вживаний – “по-українському”, ще рідше – “по-українськи”».

«Говорити на українській» є калькою з російської мови, тому такого варіанту варто уникати.

Правильні приклади використання:

Мій племінник любить дивитись мультики українською .

. Мама навчила мене читати і писати по-українському.

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Раніше ZAXID.NET також пояснював, як правильно писати за новим правописом:

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