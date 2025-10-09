Не Kiev і не Kharkov: як правильно писати назви українських міст англійською
Міністерство закордонних справ започаткувало кампанію KyivNotKiev, щоб англомовні ЗМІ використовували правильну транслітерацію назви української столиці: Kyiv (від українського – Київ) замість Kiev (від російської назви міста). Повністю вирішити проблему, на жаль, не вдалось, а схожі помилки допускають й щодо інших українських міст. Розберімось, як правильно писати англійською.
Транслітерація прізвищ, імен і географічних назв – це відтворення кожної літери латиницею. Для зручності є затверджені «Правила написання українських географічних назв на картах та в інших виданнях», де можна знайти приклади передачі назв літерами латинського алфавіту.
Перелік українських міст з правильними варіантами англійською мовою:
- Вінниця – Vinnytsia;
- Сімферополь – Simferopol;
- Луцьк – Lutsk;
- Дніпро – Dnipro;
- Донецьк – Donetsk;
- Житомир – Zhytomyr;
- Ужгород – Uzhhorod;
- Запоріжжя – Zaporizhzhia;
- Івано-Франківськ – Ivano-Frankivsk;
- Кропивницький – Kropyvnytskyi;
- Київ – Kyiv;
- Луганськ – Luhansk;
- Львів – Lviv;
- Миколаїв – Mykolaiv;
- Одеса – Odesa;
- Полтава – Poltava;
- Рівне – Rivne;
- Суми – Sumy;
- Тернопіль – Ternopil;
- Харків – Kharkiv;
- Херсон – Kherson;
- Хмельницький – Khmelnytskyi;
- Черкаси – Cherkasy;
- Чернівці – Chernivtsі;
- Чернігів – Chernihiv.
Більше прикладів можна знайти за посиланням.
