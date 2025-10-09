Вид на Дніпро на Батьківщину-Мати у Києві

Міністерство закордонних справ започаткувало кампанію KyivNotKiev, щоб англомовні ЗМІ використовували правильну транслітерацію назви української столиці: Kyiv (від українського – Київ) замість Kiev (від російської назви міста). Повністю вирішити проблему, на жаль, не вдалось, а схожі помилки допускають й щодо інших українських міст. Розберімось, як правильно писати англійською.

Транслітерація прізвищ, імен і географічних назв – це відтворення кожної літери латиницею. Для зручності є затверджені «Правила написання українських географічних назв на картах та в інших виданнях», де можна знайти приклади передачі назв літерами латинського алфавіту.

Перелік українських міст з правильними варіантами англійською мовою:

Вінниця – Vinnytsia;

Сімферополь – Simferopol;

Луцьк – Lutsk;

Дніпро – Dnipro;

Донецьк – Donetsk;

Житомир – Zhytomyr;

Ужгород – Uzhhorod;

Запоріжжя – Zaporizhzhia;

Івано-Франківськ – Ivano-Frankivsk;

Кропивницький – Kropyvnytskyi;

Київ – Kyiv;

Луганськ – Luhansk;

Львів – Lviv;

Миколаїв – Mykolaiv;

Одеса – Odesa;

Полтава – Poltava;

Рівне – Rivne;

Суми – Sumy;

Тернопіль – Ternopil;

Харків – Kharkiv;

Херсон – Kherson;

Хмельницький – Khmelnytskyi;

Черкаси – Cherkasy;

Чернівці – Chernivtsі;

Чернігів – Chernihiv.

Більше прикладів можна знайти за посиланням.

Раніше ZAXID.NET також пояснював, як правильно писати за новим правописом:

За тегом «українська мова» можна знайти поширені помилки, поради та правила написання слів, згідно з новим правописом.