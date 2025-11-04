Слово «катишки» є калькою з російської мови та має красивий український відповідник

Кожен з нас помічав на своєму одязі «катишки» – невеликі грудочки з волокон, які виглядають неохайно. Однак мало хто задумувався, що слово «катишки» є калькою з російської мови та має красивий український відповідник.

Ольга Багній, авторка і ведуча програми «Правильно українською» на «Радіо Трек», пояснює у відео на тіктоці, що українською мовою правильно сказати «ковтунці», а не «катишки».

Приклади правильного вживання:

Сорочка ще зовсім нова, але уже з’явились ковтунці .

. Знаю кілька дієвих порад, щоб позбутись ковтунців.

