Цьогоріч весняні канікули у школах Луцька триватимуть з 23 до 29 березня. Учні всіх навчальних закладів громади відпочиватимуть одночасно. Про це у коментарі ZAXID.NET повідомив директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.

Водночас, як розповіла «Суспільному» начальниця обласного управління освіти і науки Наталія Матвіюк, у школах регіону запланований такий графік весняних канікул:

з 16 до 22 березня – у 13 закладах (1 територіальна громада);

з 22 до 29 березня – у 348 закладах (37 територіальних громад);

з 30 березня до 5 квітня – у 66 закладах (10 територіальних громад);

з 8 до 13 квітня – у 48 закладах (6 територіальних громад).

Через тривалий період зимових канікул весняного відпочинку не буде у 31 школі області, зокрема: