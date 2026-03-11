Назвали дати весняних канікул у школах Луцька та Волинської області
Через тривалі зимові канікули весняного відпочинку не буде у 31 школі області
Цьогоріч весняні канікули у школах Луцька триватимуть з 23 до 29 березня. Учні всіх навчальних закладів громади відпочиватимуть одночасно. Про це у коментарі ZAXID.NET повідомив директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.
Водночас, як розповіла «Суспільному» начальниця обласного управління освіти і науки Наталія Матвіюк, у школах регіону запланований такий графік весняних канікул:
з 16 до 22 березня – у 13 закладах (1 територіальна громада);
з 22 до 29 березня – у 348 закладах (37 територіальних громад);
з 30 березня до 5 квітня – у 66 закладах (10 територіальних громад);
з 8 до 13 квітня – у 48 закладах (6 територіальних громад).
Через тривалий період зимових канікул весняного відпочинку не буде у 31 школі області, зокрема:
Городищенська ТГ – сім закладів;
Підгайцівська ТГ – два заклади;
Прилісненська ТГ – чотири заклади;
Ратнівська ТГ – пʼять закладів;
Самарівська ТГ – два заклади;
Сошичненська ТГ – сім закладів;
Володимирський спортивний ліцей Волинської обласної ради;
Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні;
Люблинецький ліцей Волинської обласної ради;
Нововолинський науковий ліцей Волинської обласної ради.