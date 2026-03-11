Наталія Бахмат виконує обов’язки ректора університету з вересня 2025 року

Виконувачка обов’язків ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Огієнка Наталія Бахмат прокоментувала підозру в розтраті понад 1,26 млн грн під час закупівлі зарядних станцій. У відповіді на інформаційний запит посадовиця заперечила переплату та відсутність обладнання. Про це у вівторок, 10 березня, повідомило «Суспільне».

За її словами, гроші державного бюджету в розмірі понад 1,26 млн грн використали за призначенням – для забезпечення енергонезалежності університету під час повномасштабного вторгнення.

Вона зазначила, що слідство стверджує, що нібито закуплене обладнання було «віртуальним» і фактично не існувало. Водночас, за її словами, ухвалою Хмельницького міськрайонного суду від 15 січня 2026 року на 12 зарядних станцій наклали арешт, а в документі зазначені їхні моделі та серійні номери.

Щодо вартості закупівлі обладнання виконувачка обов’язків ректора зазначила, що ціна становила 105 166 грн за одиницю і відповідала середній ринковій вартості у грудні 2025 року. За її словами, під час енергетичної кризи в Україні ціни на подібне обладнання були навіть вищими.

Наталія Бахмат повідомила, що продовжує виконувати свої службові обов’язки. За її словами, вона надала слідству всі необхідні документи та планує доводити свою невинуватість у суді.

Нагадаємо, 11 лютого 2026 року Наталії Бахмат повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) та за ч. 1 ст. 366 ККУ (службове підроблення).

За версією слідства, справа стосується закупівлі 12 зарядних станцій коштом державного бюджету на понад 1,26 млн грн. За даними досудового розслідування, посадовиця підписала документи про постачання обладнання, якого фактично не було, після чого гроші перерахували підприємцю.

Додамо, що Наталія Бахмат народилася 31 травня 1974 року в Хмельницькому. У 1997 році закінчила педагогічний факультет Кам’янець-Подільського педагогічного інституту. З 2003 року працює у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, де обіймала посади асистенки, старшої викладачки, доцентки та професорки. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію, у 2017 році – докторську, а у 2019 році отримала звання професорки. З вересня 2022 року очолює кафедру теорії та методик початкової освіти, а з 11 вересня 2025 року виконує обов’язки ректора університету.