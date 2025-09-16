Найкращі і найгірші школи Луцька 2025 року
Рейтинг шкіл за результатами національного мультипредметного тесту
Сайт «Освіта.ua» сформував рейтинг загальноосвітніх шкіл Луцька 2025 року за результатами Національного мультипредметного тестування. Таку інформацію освітній портал оприлюднює щороку за підсумками оцінювання випускників.
Так, перше місце у рейтингу посів Луцький ліцей №14 імені Василя Сухомлинського, який у 2024 році був на третьому місці. Навчальний заклад також увійшов до рейтингу топ-200 шкіл України за підсумками національного мультипредметного тесту, зайнявши там 53 місце. На другому місці – Волинський науковий ліцей, як і минулого року (у рейтингу найкращих шкіл України посів 66 місце). На третьому місці – Луцький ліцей №18, який минулого року був на першому місці.
Найгіршими результати НМТ були у Луцькому вищому професійному училищі, Луцькому фаховому коледжі рекреаційних технологій і права, а також Луцькому кооперативному фаховому коледжі Львівського торговельно-економічного університету.
Портал «Освіта.ua» зауважує, що учні частини шкіл через воєнні дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло повпливати на рейтингову оцінку того чи іншого закладу.
«Зважаючи на формат тесту й умови проведення НМТ, порівнювати рейтинг 2024 року з рейтингами попередніх років не є доцільним. Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в загальному рейтингу», – вважають фахівці.
Пояснення назв колонок у таблиці:
- Місце – місце в поточному рейтингу 2024 року.
- ТОР – місце закладу у всеукраїнському рейтингу.
- Рейт. бал – рейтинговий бал школи, розрахований за наведеною формулою.
- Бал НМТ – середній бал всіх тестів НМТ включно з тестами «не склав», яким надано значення «0».
- Учнів/тестів – кількість випускників, які складали НМТ, і загальна кількість тестів, що їх складали випускники, включаючи тести з результатом «не склав».
- Склав (%) – відсоток тестів, у яких було подолано поріг «склав/не склав».
|НАЗВА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
|МІСЦЕ
|TOP
|РЕЙТ. БАЛ
|БАЛ ЗНО
|УЧНІВ / ТЕСТІВ
|СКЛАВ (%)
|КЗ ЗСО "Луцький ліцей №14 імені Василя Сухомлинського Луцької міськради"
|1
|53
|138.6
|162
|72/280
|100
|Волинський науковий ліцей Волинської обласної ради
|2
|66
|138
|161.4
|59/236
|100
|КЗ ЗСО «Луцький ліцей №18 Луцької міськради»
|3
|178
|133.6
|156.2
|67/264
|100
|КЗ ЗСО «Луцький ліцей №9 Луцької міськради»
|4
|185
|133.3
|155.3
|107/416
|100
|КЗ ЗСО «Луцький ліцей №1 Луцької міськради»
|5
|194
|133.1
|155.7
|59/236
|99
|КЗ ЗСО «Луцький ліцей №4 імені Модеста Левицького Луцької міськради»
|6
|253
|132.2
|154.3
|87/348
|99
|КЗ ЗСО "Луцький ліцей №21 імені Михайла Кравчука Луцької міськради"
|7
|262
|132
|154.3
|71/280
|100
|КЗ ЗСО "Луцький ліцей №27 Луцької міськради"
|8
|418
|129.8
|152
|50/196
|100
|КЗ ЗСО «Луцький ліцей №5 Луцької міськради»
|9
|427
|129.7
|151.8
|49/196
|99
|Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні
|10
|454
|129.4
|146.3
|424/1676
|99
|КЗ ЗСО «Луцький ліцей №10 Луцької міськради»
|11
|504
|128.8
|150.7
|53/212
|100
|КЗ ЗСО «Луцький ліцей №22 Луцької міськради»
|12
|555
|128.3
|149.7
|84/328
|99
|КЗ ЗСО «Луцький ліцей №25 Луцької міськради»
|13
|806
|126.3
|147.5
|78/312
|98
|КЗ ЗСО «Луцький ліцей №26 Луцької міськради»
|14
|894
|125.8
|146.4
|113/444
|99
|ТОВ «приватний заклад ЗСО луцький ліцей «ай ті степ скул луцьк»
|15
|1308
|123.4
|145.1
|10/40
|100
|КЗ ЗСО «Луцький ліцей №23 Луцької міськради»
|16
|2261
|119.4
|139.8
|55/216
|98
|КЗ ЗСО «Луцький ліцей №15 Луцької міськради»
|17
|2332
|119.2
|139.7
|41/160
|99
|Луцький базовий фаховий медичний коледж Комунального закладу вищої освіти "Волинський медичний інститут" Волинської обласної ради
|18
|2514
|118.6
|138
|113/452
|97
|ВСП "Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки"
|19
|2978
|117.1
|133.9
|308/1200
|96
|КЗ ЗСО «Луцький ліцей №24 Луцької міськради»
|20
|3011
|117
|137
|52/204
|99
|ВСП «Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету»
|21
|3143
|116.7
|133.8
|288/1092
|97
|КЗ ЗСО «Луцький ліцей №2 Луцької міськради»
|22
|3157
|116.7
|136.5
|62/232
|97
|КЗ ЗСО «Луцький ліцей №11 Луцької міськради»
|23
|3218
|116.5
|136.5
|44/176
|96
|КЗ вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради
|24
|3225
|116.5
|134.4
|211/828
|96
|ВСП "Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій"
|25
|3477
|115.8
|133.6
|222/812
|97
|КЗ ЗСО "Луцький ліцей №28 з посиленою фізичною підготовкою Луцької міськради"
|26
|3846
|114.7
|133.4
|124/492
|98
|Волинський фаховий коледж культури і мистецтв імені І.Ф.Стравінського Волинської обласної ради
|27
|4323
|113.3
|132.2
|88/344
|96
|КЗ вищої освіти "Волинський медичний інститут" Волинської обласної ради
|28
|4816
|111.8
|131.5
|7/24
|96
|Луцька філія Вищого приватного навчального закладу Львівський медичний фаховий коледж "Монада"
|29
|5105
|111.1
|130.4
|20/76
|93
|Державний професійно-технічний навчальний заклад "Луцьке вище професійне училище"
|30
|5219
|110.8
|130
|28/100
|96
|КЗ ЗСО "Луцький інституційний ліцей №8 Луцької міськради"
|31
|5644
|109.3
|128.2
|38/140
|92
|Державний професійно-технічний навчальний заклад "Луцьке вище професійне училище будівництва та архітектури"
|32
|5954
|108.2
|127.1
|18/56
|95
|Луцький фаховий коледж рекреаційних технологій і права
|33
|6237
|107.2
|125.9
|16/48
|92
|Луцький кооперативний фаховий коледж Львівського торговельно-економічного університету
|34
|6410
|106.3
|124.7
|39/142
|94