Луцький ліцей №18 посів перше мівсце у рейтингу шкіл за результатами НМТ

Сайт «Освіта.ua» сформував рейтинг загальноосвітніх шкіл Луцька 2024 року за результатами Національного мультипредметного тестування. Таку інформацію освітній портал оприлюднює щороку за підсумками оцінювання випускників.

Так, перше місце у рейтингу посів Луцький ліцей №18, який у 2023 році був на пʼятому місці. Навчальний заклад також увійшов до рейтингу топ-200 шкіл України за підсумками національного мультипредметного тесту, зайнявши там 75 місце. На другому місці – Волинський науковий ліцей Волинської обласної ради, який у 2023 році був на третьому місці (у рейтингу найкращих шкіл України посів 77 місце). На третьому місці – Луцький ліцей №14 ім. Василя Сухомлинського, який минулого року був на першому місці.

Найгіршими результати НМТ були у Луцькому вищому професійному училищі, Луцькому кооперативному фаховому коледжі Львівського торговельно-економічного університету, а також у Луцькому фаховому коледжі рекреаційних технологій і права.

Портал «Освіта.ua» зауважує, що учні частини шкіл через воєнні дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло повпливати на рейтингову оцінку того чи іншого закладу.

«Зважаючи на формат тесту й умови проведення НМТ, порівнювати рейтинг 2024 року з рейтингами попередніх років не є доцільним. Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в загальному рейтингу», – вважають фахівці.

НАЗВА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ МІСЦЕ TOP РЕЙТ. БАЛ БАЛ ЗНО УЧНІВ / ТЕСТІВ СКЛАВ (%) КЗ ЗСО «Луцький ліцей №18 Луцької міськради» 1 75 139.1 162.6 59/236 100 Волинський науковий ліцей Волинської обласної ради 2 77 139 162.5 59/236 100 КЗ ЗСО "Луцький ліцей №14 імені Василя Сухомлинського Луцької міськради" 3 88 138.4 161.4 81/324 100 КЗ ЗСО «Луцький ліцей №9 Луцької міськради» 4 108 137.3 159.6 120/476 100 КЗ ЗСО "Луцький ліцей №21 імені Михайла Кравчука Луцької міськради" 5 143 136.2 159 76/296 100 ТОВ «приватний заклад ЗСО луцький ліцей «ай ті степ скул луцьк» 6 229 134 157.5 6/24 100 Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні 7 328 132.2 150.3 330/1308 99 КЗ ЗСО «Луцький ліцей №5 Луцької міськради» 8 358 131.8 154.2 51/200 100 Комунальний заклад ЗСО «Луцький ліцей № 4 імені Модеста Левицького Луцької міськради» 9 361 131.8 153.8 79/316 99 КЗ ЗСО "Луцький ліцей №27 Луцької міськради" 10 401 131.3 153.7 51/196 100 Комунальний заклад ЗСО «Луцький ліцей № 1 Луцької міськради» 11 406 131.3 152.9 96/384 99 Комунальний заклад ЗСО «Луцький ліцей № 26 Луцької міськради» 12 440 130.9 152.3 107/424 99 Комунальний заклад ЗСО «Луцький ліцей № 22 Луцької міськради» 13 591 129.3 150.8 87/336 99 КЗ ЗСО «Луцький ліцей №23 Луцької міськради» 14 1030 125.8 147.2 51/204 99 КЗ ЗСО «Луцький ліцей №25 Луцької міськради» 15 1296 124.3 145.5 49/196 98 Комунальний заклад ЗСО «Луцький ліцей № 10 Луцької міськради» 16 1452 123.6 144.3 75/286 98 КЗ ЗСО «Луцький ліцей №24 Луцької міськради» 17 1474 123.5 144.1 76/300 98 КЗ ЗСО «Луцький ліцей №11 Луцької міськради» 18 2420 119.7 139.9 59/236 96 ВСП "Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки" 19 2693 118.8 136.4 240/932 98 КЗ ЗСО «Луцький ліцей №15 Луцької міськради» 20 2790 118.5 138.5 61/232 97 Луцька філія Вищого приватного навчального закладу Львівський медичний фаховий коледж "Монада" 21 2896 118.1 138.9 10/40 98 КЗ ЗСО «Луцький ліцей №2 Луцької міськради» 22 3039 117.7 137.8 52/196 98 КЗ ЗСО "Луцький ліцей №28 Луцької міськради з посиленою фізичною підготовкою" 23 3052 117.6 137 97/388 97 ВСП «Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету» 24 3347 116.8 133.6 286/1084 96 Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради 25 3418 116.6 134.3 203/800 97 КЗ ЗСО "Луцький інституційний ліцей №8 Луцької міськради" 26 3678 115.8 135.8 39/128 97 Луцький базовий фаховий медичний коледж Комунального закладу вищої освіти "Волинський медичний інститут" Волинської обласної ради 27 4140 114.5 133 127/484 95 ВСП "Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій" 28 4209 114.3 131.8 210/756 96 Волинський фаховий коледж культури і мистецтв імені І.Ф.Стравінського Волинської обласної ради 29 4238 114.2 133 99/376 97 Державний професійно-технічний навчальний заклад "Луцьке вище професійне училище будівництва та архітектури" 30 4393 113.7 133.2 41/148 97 Державний професійно-технічний навчальний заклад "Луцьке вище професійне училище" 31 5331 110.8 130.1 28/92 97 Луцький кооперативний фаховий коледж Львівського торговельно-економічного університету 32 6181 108 126.7 29/108 94 Луцький фаховий коледж рекреаційних технологій і права 33 7129 103.2 121.3 15/60 93

У рейтингу шкіл Волинської області від «Освіта.ua» перше місце зайняв ліцей ім. Олени Пчілки міста Ковель, який у 2023 році був на другому місці. На другому місці – Нововолинський науковий ліцей, який минулоріч був на четвертому місці. У рейтингу ТОП-200 українських шкіл цей заклад також посів 90 місце. На третьому – Ворокомлівський ліцей Камінь-Каширської міськради, який у рейтингу найкращих шкіл України на 94 місці.

Найгірші результати НМТ виявились у випускників ліцею села Мишів Іваничівської селищної ради, Городищенського ліцею та Володимирської спеціальної школи Волинської обласної ради.

Загалом до рейтингу топ-200 шкіл України потрапили такі навчальні заклади Луцька та Волині:

Луцький ліцей №18 – 75 місце;

Волинський науковий ліцей – 77 місце;

Луцький ліцей №14 ім. Василя Сухомлинського – 88 місце;

Нововолинський науковий ліцей – 90 місце;

Ворокомлівський ліцей Камінь-Каширської міськради – 94 місце;

Луцький ліцей №9 – 108 місце;

Луцький ліцей №21 ім. Михайла Кравчука – 143 місце.

За інформацію освітнього порталу, на рейтинг у цьому році повпливала війна. Учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.