Найкращі і найгірші школи Луцька 2024 року
Сім навчальних закладів Луцька та Волині потрапили до рейтингу топ-200 шкіл України
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Сайт «Освіта.ua» сформував рейтинг загальноосвітніх шкіл Луцька 2024 року за результатами Національного мультипредметного тестування. Таку інформацію освітній портал оприлюднює щороку за підсумками оцінювання випускників.
Так, перше місце у рейтингу посів Луцький ліцей №18, який у 2023 році був на пʼятому місці. Навчальний заклад також увійшов до рейтингу топ-200 шкіл України за підсумками національного мультипредметного тесту, зайнявши там 75 місце. На другому місці – Волинський науковий ліцей Волинської обласної ради, який у 2023 році був на третьому місці (у рейтингу найкращих шкіл України посів 77 місце). На третьому місці – Луцький ліцей №14 ім. Василя Сухомлинського, який минулого року був на першому місці.
Найгіршими результати НМТ були у Луцькому вищому професійному училищі, Луцькому кооперативному фаховому коледжі Львівського торговельно-економічного університету, а також у Луцькому фаховому коледжі рекреаційних технологій і права.
Портал «Освіта.ua» зауважує, що учні частини шкіл через воєнні дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло повпливати на рейтингову оцінку того чи іншого закладу.
«Зважаючи на формат тесту й умови проведення НМТ, порівнювати рейтинг 2024 року з рейтингами попередніх років не є доцільним. Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в загальному рейтингу», – вважають фахівці.
|НАЗВА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
|МІСЦЕ
|TOP
|РЕЙТ. БАЛ
|БАЛ ЗНО
|УЧНІВ / ТЕСТІВ
|СКЛАВ (%)
|КЗ ЗСО «Луцький ліцей №18 Луцької міськради»
|1
|75
|139.1
|162.6
|59/236
|100
|Волинський науковий ліцей Волинської обласної ради
|2
|77
|139
|162.5
|59/236
|100
|КЗ ЗСО "Луцький ліцей №14 імені Василя Сухомлинського Луцької міськради"
|3
|88
|138.4
|161.4
|81/324
|100
|КЗ ЗСО «Луцький ліцей №9 Луцької міськради»
|4
|108
|137.3
|159.6
|120/476
|100
|КЗ ЗСО "Луцький ліцей №21 імені Михайла Кравчука Луцької міськради"
|5
|143
|136.2
|159
|76/296
|100
|ТОВ «приватний заклад ЗСО луцький ліцей «ай ті степ скул луцьк»
|6
|229
|134
|157.5
|6/24
|100
|Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні
|7
|328
|132.2
|150.3
|330/1308
|99
|КЗ ЗСО «Луцький ліцей №5 Луцької міськради»
|8
|358
|131.8
|154.2
|51/200
|100
|Комунальний заклад ЗСО «Луцький ліцей № 4 імені Модеста Левицького Луцької міськради»
|9
|361
|131.8
|153.8
|79/316
|99
|КЗ ЗСО "Луцький ліцей №27 Луцької міськради"
|10
|401
|131.3
|153.7
|51/196
|100
|Комунальний заклад ЗСО «Луцький ліцей № 1 Луцької міськради»
|11
|406
|131.3
|152.9
|96/384
|99
|Комунальний заклад ЗСО «Луцький ліцей № 26 Луцької міськради»
|12
|440
|130.9
|152.3
|107/424
|99
|Комунальний заклад ЗСО «Луцький ліцей № 22 Луцької міськради»
|13
|591
|129.3
|150.8
|87/336
|99
|КЗ ЗСО «Луцький ліцей №23 Луцької міськради»
|14
|1030
|125.8
|147.2
|51/204
|99
|КЗ ЗСО «Луцький ліцей №25 Луцької міськради»
|15
|1296
|124.3
|145.5
|49/196
|98
|Комунальний заклад ЗСО «Луцький ліцей № 10 Луцької міськради»
|16
|1452
|123.6
|144.3
|75/286
|98
|КЗ ЗСО «Луцький ліцей №24 Луцької міськради»
|17
|1474
|123.5
|144.1
|76/300
|98
|КЗ ЗСО «Луцький ліцей №11 Луцької міськради»
|18
|2420
|119.7
|139.9
|59/236
|96
|ВСП "Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки"
|19
|2693
|118.8
|136.4
|240/932
|98
|КЗ ЗСО «Луцький ліцей №15 Луцької міськради»
|20
|2790
|118.5
|138.5
|61/232
|97
|Луцька філія Вищого приватного навчального закладу Львівський медичний фаховий коледж "Монада"
|21
|2896
|118.1
|138.9
|10/40
|98
|КЗ ЗСО «Луцький ліцей №2 Луцької міськради»
|22
|3039
|117.7
|137.8
|52/196
|98
|КЗ ЗСО "Луцький ліцей №28 Луцької міськради з посиленою фізичною підготовкою"
|23
|3052
|117.6
|137
|97/388
|97
|ВСП «Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету»
|24
|3347
|116.8
|133.6
|286/1084
|96
|Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради
|25
|3418
|116.6
|134.3
|203/800
|97
|КЗ ЗСО "Луцький інституційний ліцей №8 Луцької міськради"
|26
|3678
|115.8
|135.8
|39/128
|97
|Луцький базовий фаховий медичний коледж Комунального закладу вищої освіти "Волинський медичний інститут" Волинської обласної ради
|27
|4140
|114.5
|133
|127/484
|95
|ВСП "Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій"
|28
|4209
|114.3
|131.8
|210/756
|96
|Волинський фаховий коледж культури і мистецтв імені І.Ф.Стравінського Волинської обласної ради
|29
|4238
|114.2
|133
|99/376
|97
|Державний професійно-технічний навчальний заклад "Луцьке вище професійне училище будівництва та архітектури"
|30
|4393
|113.7
|133.2
|41/148
|97
|Державний професійно-технічний навчальний заклад "Луцьке вище професійне училище"
|31
|5331
|110.8
|130.1
|28/92
|97
|Луцький кооперативний фаховий коледж Львівського торговельно-економічного університету
|32
|6181
|108
|126.7
|29/108
|94
|Луцький фаховий коледж рекреаційних технологій і права
|33
|7129
|103.2
|121.3
|15/60
|93
У рейтингу шкіл Волинської області від «Освіта.ua» перше місце зайняв ліцей ім. Олени Пчілки міста Ковель, який у 2023 році був на другому місці. На другому місці – Нововолинський науковий ліцей, який минулоріч був на четвертому місці. У рейтингу ТОП-200 українських шкіл цей заклад також посів 90 місце. На третьому – Ворокомлівський ліцей Камінь-Каширської міськради, який у рейтингу найкращих шкіл України на 94 місці.
Найгірші результати НМТ виявились у випускників ліцею села Мишів Іваничівської селищної ради, Городищенського ліцею та Володимирської спеціальної школи Волинської обласної ради.
Загалом до рейтингу топ-200 шкіл України потрапили такі навчальні заклади Луцька та Волині:
- Луцький ліцей №18 – 75 місце;
- Волинський науковий ліцей – 77 місце;
- Луцький ліцей №14 ім. Василя Сухомлинського – 88 місце;
- Нововолинський науковий ліцей – 90 місце;
- Ворокомлівський ліцей Камінь-Каширської міськради – 94 місце;
- Луцький ліцей №9 – 108 місце;
- Луцький ліцей №21 ім. Михайла Кравчука – 143 місце.
За інформацію освітнього порталу, на рейтинг у цьому році повпливала війна. Учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.