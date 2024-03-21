Росія завдала масованого ракетного удару по Україні
Росіяни вперше після тривалої перерви використали ракети «Кинджал» для удару по Україні
До теми
Зранку 21 березня російські війська вкотре завдали масованого ракетного удару по Україні. Зокрема, було зафіксовано пуски ракет «Кинджал». Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
В 00:53 було зафіксовано виліт близько 9 бортів Ту-95МС з аеродрому «Оленья» (Мурманська область).
Біля 3:00 було підтверджено перші пуски крилатих ракет. Згодом повітряні сили зафіксували пуск ракет «Кинджал».
За даними Повітряних сил, загалом противник атакував двома балістичними ракетами «Іскандер-М» ( KN-23), аеробалістичними рактеами Х-47М2 «Кинджал», а також 29-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі Сил оборони України. В результаті успішної бойової роботи усі ворожі ракети були збиті на Київщині.
КМВА уточнила, що у Києві та області протиповітряна оборона збила приблизно три десятки ворожих ракет, зокрема і балістичні.
Щодо наслідків ракетного удару, то наразі відомо, що у трьох районах Києва зафіксовано пожежі та падіння уламків ракет, зокрема на дитсадок, житловий будинок та трансформаторну підстанцію. Відомо про щонайменше десятьох постраждалих у столиці.