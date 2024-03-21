Зранку 21 березня російські війська вкотре завдали масованого ракетного удару по Україні. Зокрема, було зафіксовано пуски ракет «Кинджал». Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

В 00:53 було зафіксовано виліт близько 9 бортів Ту-95МС з аеродрому «Оленья» (Мурманська область).

Біля 3:00 було підтверджено перші пуски крилатих ракет. Згодом повітряні сили зафіксували пуск ракет «Кинджал».

За даними Повітряних сил, загалом противник атакував двома балістичними ракетами «Іскандер-М» ( KN-23), аеробалістичними рактеами Х-47М2 «Кинджал», а також 29-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі Сил оборони України. В результаті успішної бойової роботи усі ворожі ракети були збиті на Київщині.

КМВА уточнила, що у Києві та області протиповітряна оборона збила приблизно три десятки ворожих ракет, зокрема і балістичні.

Щодо наслідків ракетного удару, то наразі відомо, що у трьох районах Києва зафіксовано пожежі та падіння уламків ракет, зокрема на дитсадок, житловий будинок та трансформаторну підстанцію. Відомо про щонайменше десятьох постраждалих у столиці.