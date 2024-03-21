Вибух знищив машини, які стояли на складі, та будівлю Rozetka

Російські окупанти під час масованого ракетного обстрілу Києва серйозно пошкодили склад українського інтернет-магазину Rozetka. Під час обстрілу на складі перебувала майже сотня працівників, повідомив у четвер, 21 березня, співвласник та співзасновник компанії Владислав Чечоткін.

«Сьогоднішня атака на Київ не пройшла непоміченою для Rozetka. На фото – наш склад, вірніше те, що від нього залишилося. Постраждала будівля, постраждали наші машини, які вибуховою хвилею перевернуло догори дригом, постраждали товари (пробачте, будь ласка, дорогі клієнти, сьогодні ми можемо десь затриматися з доставками)», – повідомив Чечоткін.

Бізнесмен зазначив, що на складі на момент ракетної атаки перебувало 99 працівників компанії. Жоден із них не постраждав завдяки тому, що всі співробітники спустилися у бомбосховище.

Владислав Чечоткін подякував службі безпеки компанії за відпрацювання безпекових протоколів, а також співробітникам Rozetka за мужність та бажання працювати.

Нагадаємо, обстріл складу інтернет-магазину відбувся під час масованої атаки росіян на Україну. Зокрема, у Києві та області протиповітряна оборона збила приблизно три десятки ворожих ракет, зокрема і балістичні.