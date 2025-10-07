Старосамбірський районний суд Львівської області зобов’язав «Укрзалізницю» виплатити 90 тис. грн моральної компенсації доньці загиблої через наїзд потяга жінки – вона перебігала колії, ігноруючи звуковий сигнал машиніста.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2025 року, випадок стався 29 червня 2023 року на залізничній станції у Старому Самборі. Жінка перебігала залізничні колії по переходу, ігноруючи сигнал потяга, що наближався до станції. Машиніст застосував екстрене гальмування, але уникнути наїзду не вдалось і пішохідка загинула від отриманих травм.

Поліція відкривала кримінальне провадження через загибель пішохідки, але згодом справу закрили, оскільки у діях машиніста не виявили порушень.

Донька загиблої звернулась до суду із цивільним позов до «Укрзалізниці» – вона хотіла стягнути 660 тис. грн моральної шкоди та витрати на правничу допомогу. Позивачка зазначила, що була близька із матір’ю та зазнала душевних страждань після її смерті. Представник залізниці заперечив проти задоволення позову, оскільки ДТП трапилась саме із вини пішохідки, яка нехтувала правилами безпеки.

Цю справу розглянув суддя Юрій Пошивак, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Як вказано у рішенні суду, «Укрзалізниця» є джерелом підвищеної небезпеки, тому родичі мають право на відшкодування моральної компенсації, якщо залізниця не доведе, що загибла свідомо хотіла завдати собі шкоди. Таких аргументів, на думку суду, представник залізниці не надав.

«Особливістю відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки, є те, що володілець небезпечного об’єкта зобов’язаний відшкодувати шкоду незалежно від його вини. Перед потерпілим несуть однаковий обов’язок відшкодувати завдану шкоду як невинні володільці об’єктів, діяльність з якими є джерелом підвищеної небезпеки, так і ті, що завдали шкоди внаслідок необережності», – вказано у рішенні суду.

Суддя частково задовольнив позов, але зменшив суму моральної компенсації, зобов’язавши «Укрзалізницю» виплатити доньці загиблої 90 тис. грн моральної компенсації. Рішення суду ще можна оскаржити.

Раніше ZAXID.NET детально розбирався, як українські суди зобов’язують «Укрзалізницю» платити за збитих потягами пішоходів. Люди йдуть по колії в навушниках, п’яні, нехтують своєю безпекою та порушують правила, але родичі в судах стягують з залізничників мільйони гривень компенсації. Детальніше про те, чому так відбувається, читайте у матеріалі ZAXID.NET