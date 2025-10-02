Бориславський міський суд Львівської області зобов’язав Центральну міську лікарню Борислава виплатити понад 9 млн грн через смерть породіллі та важкі ушкодження немовля. Підозрюваних у неналежному виконанні професійних обов’язків лікарів звільнили від покарання через закінчення термінів притягнення до кримінальної відповідальності.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2025 року, 32-річна жінка у вересні 2018 року приїхала у Центральну лікарню Борислава на кесарів розтин. Без належної підготовки її забрали у операційну, де після п’яти невдалих спроб інтубації у жінки зупинилось серце, роботу якого вдалось відновити.

«Внаслідок неналежного надання медичної допомоги, кесарський розтин проведено лише о 18:45, хоча операція розпочалась о 12:45. У пацієнтки розвинулася постреанімаційна хвороба. Її перевели до відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП «Львівська обласна клінічна лікарня», проте вона померла. На момент народження настали незворотні зміни центральної нервової системи для дитини через тривалу підгостру періодичну гіпоксію-ішемію, яку дитина перенесла під час тривалого відтермінування кесаревого розтину», – вказано у рішенні суду.

Немовля реанімобілем відвезли у відділення реанімації новонароджених «Охматдиту». Здоров’я дитина зазнало важких ушкоджень – хлопчик має інвалідність підгрупи А та потребує постійного стороннього догляду. Батько розповів, що він має бути постійно із сином, який не може навіть самостійно сидіти, його потрібно мити, годувати, доглядати через судоми. За сім років життя він неодноразового потрапляв у лікарні через важкий стан.

У висновку комісійної судово-медичної експертизи, зокрема, вказано, що вагітна потребувала постійного щоденного спостереження у стаціонарі, тому відпускати її додому перед операцією було неправильно. Неправильними, на думку комісії, були дії лікаря-анестезіолога, оскільки при неефективних спробах інтубації трахеї, він не використав вчасно ларингеальну маску, не провів екстрену конікотомію, не провів трахеотомію. Також після невдалих спроб інтубації лікар вчасно не використав інші заходи забезпечення функціонування дихання вагітній.

«Дії лікаря акушер-гінеколога були неправильними, оскільки операцію кесаревого розтину вагітній розпочато без належної підготовки, після стабілізації стану вагітної, а саме після накладення ларингеальної маски о 13:30, необхідно було терміново провести розродження шляхом операції кесаревого розтину», – вказано у висновку.

У 2020 році чотирьом медикам бориславської лікарні повідомили про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, але у січні 2024 року підозрюваних звільнили від покарання через закінчення термінів притягнення до кримінальної відповідальності.

Чоловік померлої породіллі із трьома дітьми звернувся до суду, щоб стягнути з лікарні матеріальну та моральну компенсацію. Позивачі вважають, що звільнення лікарів від кримінальної відповідальності не свідчить про їх виправдання, підстава їх звільнення від кримінальної відповідальності не є реабілітуючою.

Представник Центральної міської лікарні Борислава просив відмовити у задоволенні позову, вважаючи, що вини у діях лікарів немає, бо вона не доведена.

Цю справу розглянув суддя Андрій Слиш, який дослідив усі матеріали, думки експертів та аргументи усіх сторін. Суддя частково задовольнив позови, зобов’язавши Центральну міську лікарню Борислава виплатити понад 9 млн грн компенсації. Ця сума складається із 4 млн грн на користь чоловіка померлої пацієнтки та трьох її дітей (по 1 млн грн), а також ще 1 млн грн лікарня має виплатити позивачу, як батьку дитини, яка зазнала важких ушкоджень, і 4 млн грн на користь самої дитини. Рішення суду ще можна оскаржити.