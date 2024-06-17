Кухонні губки потрібно міняти кожні кілька тижнів

Деякі предмети в домі потребують регулярної заміни. З цими речами людина стикається по кілька разів на день, але про те, що настав час їх міняти – знають одиниці.

Пральний порошок і відбілювач

Якщо ви не займаєтесь пранням дуже часто, то вам, швидше за все, не потрібно купувати пральний порошок у великих кількостях. Сам по собі він не псується, проте втрачає свою очищувальну здатність, пише LifeHacker.

Рідкий пральний порошок може зберігатися закритим до 18 місяців за нормальної температури, але його слід використати впродовж шести місяців після того, як буде порушено герметичність.

Капсули для прання також слід використати протягом шести місяців і зберігати в сухому, герметичному контейнері.

Щодо порошкоподібних пральних засобів, то вони добре діють впродовж тривалого часу, але якщо на них потрапляє волога, то це може призвести до утворення мильних відкладень на одязі.

Відбілювач також починає погіршуватися приблизно через рік, адже в ньому зменшується дезінфікуюча та санітарна сила.

Засоби для прибирання

Якщо ви знайшли пляшки, до яких давно не торкалися, варто перевірити їх, перед тим як використовувати під час прибирання. Все, що згущується, змінює колір, пахне або не піниться, ймовірно, прострочене.

Крім того, щітку для туалету слід викидати та змінювати кожні кілька місяців, адже на ручці та щетині можуть накопичуватися бактерії.

Кухонні губки теж потрібно міняти кожні кілька тижнів, або замінювати на ті, які можна мити та дезінфікувати, наприклад, ганчірку для посуду або силіконовий скребок.

Сонцезахисний крем

Фахівці рекомендують перевіряти пляшечки, якими ви давно не користувалися. Крім того, варто перевіряти дату під час покупки, якщо термін придатності не вказаний, то напишіть його від дати купівлі на упаковці, аби знати на майбутнє.

Косметика та ліки

Зазвичай у ванній кімнаті багато речей, термін придатності яких може закінчуватися. До прикладу, косметика, зубна паста або ліки.

Зберігання цих засобів після закінчення терміну придатності може знизити їхню ефективність або підвищити ризик того, що продукт зіпсується чи піддасться впливу бактерій і грибків.

Хоча косметичні засоби не регулюються, більшість з них мають рекомендований термін придатності, вказаний на етикетці.

Зубні щітки

Американська стоматологічна асоціація стверджує, що зубну щітку або насадку для електричної зубної щітки варто міняти приблизно кожні три місяці. Якщо ви хворієте, то потрібно робити це частіше.

Фільтри

У вашому домі може бути купа приладів, які потребують фільтрів. Тож важливо їх регулярно змінювати, аби все працювало максимально ефективно, проте все залежить від типу пристроїв. Тому їх слід перевіряти кожні 3 – 6 місяців.

Детектори диму та вогнегасники

Фахівці радять перевіряти детектори диму кожні кілька місяців та змінювати їх через 10 років з моменту виготовлення.

Також детектори чадного газу варто міняти кожні п'ять-сім років. Одноразові вогнегасники можуть зберігатися від 10 до 12 років, водночас акумуляторні вогнегасники слід перевіряти та перезаряджати кожні шість років.