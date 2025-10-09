Прання постільної білизни з рушниками може бути не таким шкідливим, як прання з одягом на блискавці, але це не означає, що так варто робити

Багатьом здається зручним просто скласти постільну білизну та рушники в барабан разом. Але насправді це може лише нашкодити тканинам. Better Homes and Garden розповідає, чому це не варто робити.

Чому не варто прати простирадла та рушники разом?

Рушники також утворюють багато ворсу, який може прилипати до вашої постільної білизни.

Простирадла та рушники мають дуже різні потреби в сушці. Простирадла легші та сохнуть швидше, тоді як рушники сохнуть довше. За даними 2U Laundry, спільне сушіння простирадл та рушників може призвести до пересушування, пошкодження простирадл та вологих рушників, які можуть стати ідеальним середовищем для появи цвілі та грибка.

Не прати простирадла та рушники разом потрібно також через різний графік прання. Постільну білизну в ідеалі слід прати раз на тиждень. А рушники радять прати після трьох використання. Обидві тканини швидко збирають змертвілі клітини шкіри, піт, жири та бактерії.