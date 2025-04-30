Також цей метод ефективний, якщо у вас жорстка вода, оскільки лимонний сік пом’якшує її

Жорсткі та пожовклі рушники – поширена проблема, з якою багато хто стикається. Через неправильне прання тканина починає втрачати м’якість та первинний вигляд. Express розповідає, як повернути рушникам білизну та м’якість без хімії.

Експертка з Clotheslyne Олівія радить використовувати лимонний сік, щоб відновити м’якість та яскравість ваших рушників.

«Лимонна кислота, що міститься в лимонному соку, розщеплює залишки мийних засобів або мила. Ще одним привабливим аспектом є те, що цей цитрусовий засіб робить білизну білішою та надає їй аромату», – пояснила вона.

Кислотність лимонного соку здатна розчиняти залишки кондиціонера для білизни, природним чином розслабляючи волокна та роблячи їх менш жорсткими. Також цей метод ефективний, якщо у вас жорстка вода, оскільки лимонний сік пом’якшує її.

Перед тим, як використати лимонний сік, спочатку виперіть рушники у машинці звичайним чином, але без кондиціонера для білизни. Потім встановіть режим «Полоскання» та додайте 60 мілілітрів лимонного соку у відсік для мийних засобів перед початком прання.

Після прання рушники потрібно висушити. Тому якщо ви сушите рушники в сушильній машині, встановіть низький рівень нагрівання та додайте сушильні кульки, щоб зробити рушники пухнастішими.

Крім того, якщо ви сушите рушники на повітрі, легенький вітерець може допомогти розпушити волокна, а сонячне світло – освітлити білі рушники.

Однак не залишайте рушники на вулиці більше ніж на день, оскільки тривалий вплив сонячних променів може призвести до появи шорсткості.