Як правильно прати махрові рушники, щоб вони залишилися мʼякими: інструкція
Важливо знати, як правильно доглядати за рушниками
Махрові рушники — це чудовий аксесуар для ванної, але часто вони стають жорсткими після кількох прань. Причиною може бути неправильний догляд: використання невідповідних засобів для прання, перегрівання або неправильне зберігання. Важливо знати, як правильно доглядати за рушниками, щоб вони залишалися м’якими та пухнастими, пише «Центр ідей».
Причини жорсткості махрових рушників:
- неправильне прання: використання прального порошку замість рідких засобів, прання в жорсткій воді без пом’якшувачів, високі температури;
- невірна сушка та зберігання: висушування поруч із батареями чи електроприладами, прасування при високій температурі.
Як відновити м’якість рушників:
- сіль. Розчиніть дві столові ложки солі в літрі води, замочіть рушники на 40 хвилин, потім добре прополощіть і висушіть на свіжому повітрі;
- морська сіль або сода. Додайте до прання для пом’якшення тканини та очищення від залишків миючих засобів;
- оцет. Для пом’якшення води і вирівнювання текстури тканини можна додавати оцет під час полоскання.
Як прати рушники, щоб вони залишались м’якими:
- використовуйте рідкі миючі засоби, оскільки вони менше пошкоджують волокна тканини;
- після прання додавайте додаткове полоскання для ретельного видалення миючого засобу;
- сушіть рушники природним шляхом, уникаючи впливу прямих сонячних променів та побутових приладів, що можуть пошкодити тканину.
Догляд за махровими рушниками:
- після прання не вичавлюйте рушники занадто сильно;
- сушіть їх у добре провітрюваному місці, краще на свіжому повітрі;
- прасувати рушники не рекомендується, але при потребі використовуйте парову обробку.
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