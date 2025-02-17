Важливо знати, як правильно доглядати за рушниками

Махрові рушники — це чудовий аксесуар для ванної, але часто вони стають жорсткими після кількох прань. Причиною може бути неправильний догляд: використання невідповідних засобів для прання, перегрівання або неправильне зберігання. Важливо знати, як правильно доглядати за рушниками, щоб вони залишалися м’якими та пухнастими, пише «Центр ідей».

Причини жорсткості махрових рушників:

неправильне прання : використання прального порошку замість рідких засобів, прання в жорсткій воді без пом’якшувачів, високі температури;

: використання прального порошку замість рідких засобів, прання в жорсткій воді без пом’якшувачів, високі температури; невірна сушка та зберігання: висушування поруч із батареями чи електроприладами, прасування при високій температурі.

Як відновити м’якість рушників:

сіль . Розчиніть дві столові ложки солі в літрі води, замочіть рушники на 40 хвилин, потім добре прополощіть і висушіть на свіжому повітрі;

. Розчиніть дві столові ложки солі в літрі води, замочіть рушники на 40 хвилин, потім добре прополощіть і висушіть на свіжому повітрі; морська сіль або сода . Додайте до прання для пом’якшення тканини та очищення від залишків миючих засобів;

. Додайте до прання для пом’якшення тканини та очищення від залишків миючих засобів; оцет. Для пом’якшення води і вирівнювання текстури тканини можна додавати оцет під час полоскання.

Як прати рушники, щоб вони залишались м’якими:

використовуйте рідкі миючі засоби, оскільки вони менше пошкоджують волокна тканини;

після прання додавайте додаткове полоскання для ретельного видалення миючого засобу;

сушіть рушники природним шляхом, уникаючи впливу прямих сонячних променів та побутових приладів, що можуть пошкодити тканину.

Догляд за махровими рушниками: