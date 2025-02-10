Не зберігайте в'язані речі на плічках

Трикотажні вироби – це універсальна та стильна частина нашого гардеробу, яка дарує комфорт у холодні сезони. Вони займають важливе місце в осінньо-зимовому одязі, але щоб вони довго радували своїм виглядом, потрібно правильно за ними доглядати. Як правильно прати, сушити та зберігати в’язані светри, кардигани, сукні та інші трикотажні вироби, пишуть Daily news.

Прання вручну або в машинці на делікатному режимі

Найкраще прати трикотаж вручну або вибирати на пральній машині відповідний режим, зокрема «ручне» або «делікатне» прання. Зазвичай це температура не вище 30°C, оскільки гаряча вода може призвести до того, що річ «сідає» або деформується.

Використовуйте правильні миючі засоби

При пранні трикотажних виробів не варто використовувати миючі засоби з відбілювачами, біодобавками (ензимами), лугами або кольоровими гранулами. Вони можуть пошкодити ніжну тканину та змінити її колір.

Спеціальні засоби для делікатних речей

Для дуже делікатних трикотажних виробів, таких як кашемір або шерсть, краще використовувати спеціальні шампуні або миючі засоби для кашеміру. Вони допомагають зберегти м’якість та структуру тканини.

Народні засоби для пом'якшення тканини

Якщо ви хочете зробити трикотаж м’якшим, можна додати чайну ложку гліцерину в воду для полоскання. Це старовинний, але ефективний спосіб пом'якшення волокон тканини.

Обережне віджимання

Не рекомендується сильно викручувати трикотажні вироби. Це може пошкодити тканину. Найкраще робити це обережно вручну або ж встановити мінімальну кількість обертів у пральній машині для делікатних тканин.

Сушіть у горизонтальному положенні

Щоб трикотажні вироби не втратили форму, сушіть їх на горизонтальній поверхні, наприклад, на рушнику. Уникайте сушіння на металевих сушарках, оскільки це може призвести до утворення заломів на тканині.

Прасування при низькій температурі

Прасувати трикотаж слід праскою, нагрітою не вище 110°C, і тільки з вивороту. Це запобігатиме перегріванню тканини та збереження її м’якої текстури.

Зберігання на полицях, а не на плічках

Не зберігайте в'язані речі на плічках, оскільки це може призвести до розтягування тканини. Краще акуратно складати їх у невеликі стоси та зберігати на полицях.

Захист від молі та неприємних запахів

Щоб запобігти появі молі та забезпечити свіжість ваших трикотажних виробів, можна покласти аромасаше або спеціальні засоби від молі між речами.

Використання машинки від ковтунців

Ковтунці – це природне явище на трикотажі, особливо на тканинах з ворсом. Придбання машинки для видалення ковтунців дозволить тримати ваші речі у бездоганному вигляді. Особливу увагу слід приділити місцям тертя.