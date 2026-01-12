Ця кулінарна звичка насправді лише погіршить текстуру ваших яєць

Багато хто традиційно після варіння кладуть гарячі яйця прямо у миску з крижаною водою, вважаючи це універсальним лайфхаком. Однак ця кулінарна звичка насправді лише погіршить текстуру ваших яєць. Modista розповідає, чому ж не варто одразу класти варені яйця в холодну воду.

Чому не варто одразу занурювати варені яйця в холодну воду?

Якщо відразу після варіння занурити яйця в занадто холодну воду відбудеться екстремальний температурний перепад і структура білка руйнується. Білок стискається нерівномірно та занадто різко. І усередині утворюються ледь помітні мікротріщини, тому замість ніжної текстури ви отримуєте гумовий білок, який часто відділяється від жовтка. Таким чином яйце втрачає свою природну м’якість та стає менш смачним.

Холодна вода також спричиняє різке стискання шкаралупи, і вона може просто тріснути. І навіть якщо тріщини невеликі й майже невидимі, через них можуть проникнути бактерії та мікроорганізми з води всередину продукту. Якщо ви плануєте зберігати ці яйця кілька днів, особливо у холодильнику, вони почнуть всуватися значно швидше.

Окрім цього, деякі важливі вітаміни, особливо ті, що належать до групи B, дуже чутливі до різких перепадів температури.