Підсилювач для прання посилить ефективність прального порошку

Час від часу подушки потрібно прати, щоб позбутись забруднень і пилу всередині неї. Як це правильно робити і як прибрати застарілі плями одним засобом, пише Рopsugar.

Що вам знадобиться:

1 склянка перекису водню

1/2 склянки оцту

пральний порошок

бустер для прання

Покрокові дії

Киньте старі подушки в пральну машину, краще прати одночасно дві, це збалансує пральну машину і вони очищатимуться рівномірно. Додайте перекис водню і оцет в барабан (перекис водню є природним відбілювачем, а оцет бореться зі старими плямами) і ввімкніть режим «замочування».

Після завершення циклу замочування виперіть подушки звичайним рідким миючим засобом разом із бустером для білизни. Підсилювач для прання посилить ефективність прального порошку, добре очищаючи подушки.

Вийміть подушки з пральної машини та киньте їх у сушильну машину. Коли вони висохнуть, ви можете насолоджуватися свіжими білими подушками.

Якщо у вас немає сушильної машини, тоді розставте подушки рівно на сушилку, час від часу повертаючи їх на іншу сторону.