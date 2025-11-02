З настанням осені та зниженням температури ми проводимо більше часу під ковдрою, а відкриті вікна та двері вже не забезпечують достатньої вентиляції

З настанням осені та зниженням температури ми проводимо більше часу під ковдрою, а відкриті вікна та двері вже не забезпечують достатньої вентиляції. Тому і частота прання постільної білизни змінюється, адже влітку ви частіше її перете, оскільки пітнієте набагато більше. The Spruce розповідає, як часто все ж таки слід прати постільну білизну восени.

Як часто потрібно прати постільну білизну восени?

Ешлі Матуска Кіддер, експертка з прання та засновниця Mountains of Laundry, каже, що восени найкраще прати постільну білизну принаймні раз на тиждень.

«Коли погода холоднішає, ми схильні проводити більше часу, закутавшись у ковдру, а із зачиненими вікнами циркуляція повітря зменшується. Алергени, лупа домашніх тварин і навіть піт накопичуються швидше, ніж ви думаєте», – каже вона.

Метт О'Коннор, співзасновник і генеральний директор NoScrubs, пропонує дещо більш м'які рекомендації – кожні 7-10 днів, але погоджується, що регулярне прання восени є найкращим варіантом, особливо якщо ви страждаєте від сезонної алергії.

«Осінні алергени (такі як амброзія та спори цвілі), що потрапляють у приміщення, є причиною для щотижневого прання. Якщо ви чутливі до осіннього пилку, періть щотижня без винятку», – каже О'Коннор.