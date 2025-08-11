Важливо обирати засоби, які не містять агресивних хімічних компонентів та не викликатимуть алергічні реакції.

Прання дитячого одягу вимагає особливої уваги, адже шкіра у малюків дуже чутлива. Важливо обирати засоби, які не містять агресивних хімічних компонентів та не викликатимуть алергічні реакції. ТСН розповідає, чим варто прати дитячий одяг: милом чи порошком.

Чим прати одяг для малюків?

Прання дитячих речей повинне проводитися лише за допомогою спеціальних екологічно-чистих засобів, без ополіскувачів чи кондиціонерів. У дитини може бути алергія на хімію. У магазинах часто продаються пральні порошки для дитячого одягу, які відрізняються більш м’якою формулою.

У хорошому засобі не повинно бути таких речовин:

Фосфорити, фосфонати, фосфати. Аніонні поверхнево активні речовини (А-ПАР). Ароматизатори.

Особливу увагу варто приділити речам, які ви будете використовувати в пологовому. Для них краще обирати спеціальний засіб на якому буде позначка 0+ – це означає, що порошок або гель підходить для прання речей немовлят.