Мило чи спеціальний порошок: чим краще прати одяг для малюків і чому
Прання дитячого одягу вимагає особливої уваги, адже шкіра у малюків дуже чутлива. Важливо обирати засоби, які не містять агресивних хімічних компонентів та не викликатимуть алергічні реакції. ТСН розповідає, чим варто прати дитячий одяг: милом чи порошком.
Чим прати одяг для малюків?
Прання дитячих речей повинне проводитися лише за допомогою спеціальних екологічно-чистих засобів, без ополіскувачів чи кондиціонерів. У дитини може бути алергія на хімію. У магазинах часто продаються пральні порошки для дитячого одягу, які відрізняються більш м’якою формулою.
У хорошому засобі не повинно бути таких речовин:
- Фосфорити, фосфонати, фосфати.
- Аніонні поверхнево активні речовини (А-ПАР).
- Ароматизатори.
Особливу увагу варто приділити речам, які ви будете використовувати в пологовому. Для них краще обирати спеціальний засіб на якому буде позначка 0+ – це означає, що порошок або гель підходить для прання речей немовлят.