Цю іспанську спальню прикрашає горіхова стіна, яка контрастує з темнішим узголів’ям і блоком для зберігання речей

Спальня – основне місце затишку та умиротворення у помешканні, яке відображає індивідуальність її власника. Dezeen зібрав підбірку натхнених інтер’єрів спалень – як приватних, так і в готелях, – з усього світу, де продумані всі деталі для спокою та безпосередності.

Guadalajara House, Мексика, від Alejandro Sticotti

Фото Dezeen

Будинок спроектували навколо двох дерев, тож близькість до природи була одним з основних елементів планування. Спальня має великі скляні двері від підлоги до стелі, які виходять на окремий ганок. Розслаблюючої атмосфери додає дерев’яна вагонка та сіро-біла колірна гама.

Pound Ridge House, США, від Tsao & McKown

Фото Dezeen

Цей будинок у штаті Нью-Йорк має відкрите планування, проте основна спальня відокремлена приватною зоною відпочинку. Ліжко розташоване під стіною, пофарбованою в похмурі кольори, дизайн доповнює камін. До інших частин будинку можна потрапити через розсувні двері та веранду.

Prism House + Terrace Room, Чилі, від Smiljan Radíc

Фото Dezeen

Головна спальня цього будинку виходить на мертву річку лави, яка лишилася після виверження вулкана неподалік. Драматичний вигляд з вікна компенсується простим інтер’єром із чорною сосновою підлогою та дерев’яним ліжком, яке водночас може бути місцем для сидіння та полицею.

Xiang Jiang House, Китай, від Claesson Koivisto Rune

Фото Dezeen

В оздобленні цієї китайської спальні шведська студія дизайну використала дерев’яні панелі як для підлоги, так і для стін, а також встановила дерев’яний каркас з балдахіном. Приглушені кольори вдало поєднуються з дизайнерськими деталями зі Скандинавії, Японії, Китаю та Італії.

Spanish holiday home, Іспанія, від YLAB Arquitectos

Фото Dezeen

Головну спальню будинку на сході Іспанії з виглядом на прибережний гірський масив прикрашає горіхова стіна, яка контрастує з темнішим узголів’ям і блоком для зберігання речей, прикрашеним латунними аксесуарами. Така взаємодія робить інтер’єр розкішним та водночас затишним, створюючи майже святковий відпочинок.

Bermonds Locke, США, від Holloway Li

Фото Dezeen

Дизайн цього будинку і спальні зокрема натхненний каліфорнійськими пустелями, що відразу видно по кольоровій гамі – захід сонця в теплому килимі та простирадлах.

Forest House, Таїланд, від Shma Company

Фото Dezeen

У цьому будинку на 7 людей ростуть 120 дерев на 300 квадратних метрах. У тихій спальні встановлені сталеві жалюзі для забезпечення приватності, та з обох боків є два вузькі балкони з різними рослинами у горщиках. Дерев’яне узголів’я з вбудованими тумбочками додає практичності, кольорову гаму доповнюють спокійні та світлі килими.

Klinker Apartment, Іспанія, від Colombo and Serboli Architecture

Фото Dezeen

Інтер’єр цієї спальні в Барселоні вдало підкреслений барвистою плиткою, що відтіняє глибокий зелений колір стелі. Загалом декорації кімнати зведені до мінімуму – дві білі сферичні лампи освітлюють ліжко, поруч з яким розмістили темно-зелену маленьку тумбочку.

Kawakawa House, Нова Зеландія, від Herbst Architects

Фото Dezeen

Драматична спальня, вкрита темними березовими панелями, має оригінальні великі вікна, що пропускають сонячне світло крізь крони довколишніх дерев, та додаткові, менші, поруч з ліжком. Завдяки такому вражаючому вигляду з вікна стіни не потребують додаткових прикрас, а інтер’єр доповнюють лише підвісні тумбочки зі світлішого дерева.

Círculo Mexicano Hotel, Мексика, від Mabrosi Etchegaray

Фото Dezeen

Спальні цього мексиканського готелю натхненні церковною естетикою – пофарбовані в білий стіни та підлога, білі ліжка з бежевою постіллю з відкритими швами. Склепінчасті стелі вкриті червоною плиткою, яка додає акценту цьому простому, спокійному і необтяженому зайвими деталями простору.