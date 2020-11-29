Австралійська страхова агенція Budget Direct розробила інтер’єри домашніх офісів у дусі найвідоміших картин світових кінорежисерів.

Як пише Buro 24/7, усього 3D-фахівці створили 7 таких дизайнів кабінетів – від Софії Кополли, Веса Андерсона, сестер Вачовскі, Пона Чжуна Хо, Девіда Лінча, Педро Альмодовара та Жана-П’єра Жене. В офісі з симетрично розставленими меблями та органічних кольорах можна впізнати «Сімейку Таненбаум» Андерсона, а в інтер’єрі з великими вікнами, скляним модернізмом та натяком на дику природу – «Паразитів» Чжуна Хо.

Офіс з постіндустріальними меблями 1980-х, прикрашений неоновими вивісками, відтворює атмосферу «Матриці» сестер Вачовскі. А для кабінету в стилі Девіда Лінча дизайнери взяли за основу червону кімнату з «Твін Пікс».

Офіс у стилі сестер Вачовскі, найбільш відомими трилогією «Матриця», а також за фільмами «V означає Вендета» та «Хмарний атлас» (Budget Direct)

Офіс у стилі Софії Кополли – режисерки фільмів «Труднощі перекладу» та «Марія-Антуанетта» (Budget Direct)

Офіс у стилі Веса Андерсона – режисера фільмів «Родина Таненбаумів», «Королівство повного місяця» та «Готель “Гранд Будапешт”» (Budget Direct)

Офіс у стилі Пона Чжуна Хо – режисера фільму «Паразити», що отримав Оскар як найкращий фільм у 2020 році (Budget Direct)

Офіс у стилі Девіда Лінча, який найбільш відомий за культовим драматичним телесеріалом «Твін Пікс» (Budget Direct)

Офіс у стилі Педро Альмодовара – одного з найвідоміших іспанських режисерів, автора «Все про мою матір», «Поговори з нею» та «Шкіра, у якій я живу» (Budget Direct)

Офіс у стилі Жана-П’єра Жене – режисера французьких фільмів «Амелі» та «Тривалі заручини» (Budget Direct)