Реконструкція підвалу може зайняти немало часу, проте результат вас вразить

Підвали можуть бути безладними, бездушними та моторошними, але залишатися такими не зобов’язані. Їх можна реконструювати так, аби вони не лише органічно інтегрувалися з рештою будинку, а й стали цінною та незамінною його частиною.

Як пише портал The Spruce, спершу потрібно визначитися, як обробити поверхні – стіни, підлогу та стелю, лишити їх бетонними чи додати перекриття. Після цих основних робіт відкривається простір для творчості, який і використали ці дизайнери-аматори.

1. Чоловічий офіс

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Цей підвал перепланування вже був у достатньо підготовленому стані, чистий та збудований. Дизайнерка вирішила перетворити його на офіс для свого чоловіка, зробивши акцент на оздобленні з деревини, сильних кольорах та спортивній тематиці. Стелю вона вирішила лише пофарбувати, що зменшило бюджет перепланування.

2. Кімната для сім’ї

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Цей великий підвал мав одну головну ваду – він був просто потворний. Першочергово його власниця замінила штучну дерев’яну вагонку на стильний гіпсокартон, а в оформлення додала спокійні кольори і просторий секційний диван, на якому зручно може розміститися вся родина. М’який пухнастий килим довершує атмосферу домашнього затишку.

3. Улюблене місце для спілкування

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Реконструкція цього підвалу зайняла майже півтора року, адже великий простір мав незручні двері, нависаючу систему кондиціонування та багато сталевих домкратів і інших елементів, які просто прибрати з кімнати не було можливо. Проте ізолювавши за допомогою шлакоблоку та пінопласту потворні елементи, перефарбувавши стіни та змінивши підлогу, з новими меблями підвал перетворили на простір для повсякденної роботи та вечірніх посиденьок з друзями.

4. Не тільки для дітей

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Спершу підвал був призначений для ігор дітей, проте батьки-дизайнери вирішили, що це не увесь його потенціал – такому великому простору варто додати більше функціональності та користі. Ситуацію спрощувало те, що стіни, стеля та підлога вже були фактично готові. Дитячі іграшки переважно «переїхали» на задній двір, натомість у кімнаті додали великий диван, піаніно та елегантне освітлення.

5. Гостьова кімната

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До реконструкції у підвалі майже нічого не було – у тому числі й нормального освітлення. Відтак власник будинку перетворив його на зручний для очей та світлий простір, де діти можуть бавитися в дощові дні. Окрема міні-кухня та спальня роблять цей підвал ідеальним місцем для розміщення гостей.

6. Спальня замість складу

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До перепланування підвал був просто звалищем усіх речей, які не вмістилися в інших частинах будинку. Проте його власниця затялася позбавитися усього цього зайвого мотлоху, освіжити стіни світлими кольорами, додати зістарені елементи декору, ліжко і камін.