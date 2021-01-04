Повна відмова від декору маленьких кімнат – поширена помилка

Хороший результат облаштування кімнат забезпечують не дорогі матеріали та дизайнерські меблі, а продумані рішення, переконує портал «Архидея».

Об’єднання

Маючи маленьку вітальню, не варто придумувати додаткові стіни чи перегородки, аби розділити зони в кімнаті. Навпаки, якщо будівельні норми дозволяють, спробуйте об’єднати вітальню із сусідньою кімнатою у відкритий простір – наприклад, із кухнею чи їдальнею. Не дарма такий хід зараз популярний: замість двох тісних кімнат ви отримуєте одну простору та світлу.

Фото Interior Design Ideas

Зонування можна зберегти за допомогою часткових перегородок чи ширм (у великій кімнаті їх вже можна використати без шкоди для простору), групування меблів або декорування підлоги та стін.

Зберігання

Чим більш акуратним буде приміщення, тим більш просторим та вільним воно видаватиметься. Загромадженість різними речами також забирає в інтер’єру затишність та естетику. Тому найкращим рішенням для зберігання будуть шафи до стелі та вбудовані шафи з різними відсіками.

Бажано, щоб більшість відсіків були закриті, але чергувалися із відкритими секціями – це забезпечить баланс між акуратністю та візуальною легкістю. Обирайте шафи світлих відтінків або із дзеркальними поверхнями – так приміщення виглядатиме більшим.

Декор

Повна відмова від декору маленьких кімнат – поширена помилка. Такий радикальний мінімалізм водночас зробить кімнату пустою та підкреслить її тісноту. Натомість продуманий декор змістить увагу з розміру приміщення на цікаві деталі, які доповнюють інтер’єр.

Фото The Spruce

Додайте кожному куточку кімнати індивідуального оформлення: на журнальному столику можна поставити вазу, кілька книг чи статуетку, біля дивана – повісити постери чи сімейні фото, у кутку – розмістити книжкові полиці або поставити торшер.

Вікна

Вид з вікна варто сприймати як продовження інтер’єру маленьких просторів. Тож чим простішим буде оформлення вікон, тим більш просторою і відкритою здаватиметься кімната. Віддайте перевагу ролетам, римським шторам або простим напівпрозорим завісам, обирайте легкі тканини та відмовтеся від багатошарових штор. Яскраві принти візуально приближують поверхні, тому краще використовувати однотонні тканини чи ті, які мають невиразні візерунки.

Фото Apartment Therapy

Меблі

Меблі не повинні бути занадто громіздкі. Проте не обмежуйтеся занадто маленькими диваном та шафою, адже вони будуть незручними і непрактичними. Намагайтеся досягти балансу між цими крайнощами.

Обирайте легкі (хоча б візуально) меблі, які легко переносити з місця на місце, трансформувати і складати, а також багатофункціональні меблі – наприклад, пуфи чи дивани із вбудованими шухлядами для зберігання.