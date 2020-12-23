Обираючи колір стін, уважно перегляньте наявну палітру в магазині

Перепланування вітальні з вибором стилю, кольорів, моделей диванів та інших меблів може лякати, і ми часто задаємо собі в таких випадках питання: з чого почати? Першочергово перепланування має вас потішити, і портал «Архидея» розповідає, на що потрібно звернути увагу в цьому процесі.

Кольорові акценти

Кожен з нас має улюблений колір, проте подумайте кілька разів перед тим, як обрати потрібний відтінок для стін, уважно перегляньте палітру в магазині. Це природно – хотіти інтегрувати улюблений колір у дизайн, проте потрібно це робити зважено, аби досягти бажаного ефекту в інтер’єрі.

Фото The Spruce

Зверніть увагу на різні відтінки білого кольору – це ідеальна база, він візуально збільшує простір та освітлює його. Крім того, білий пасує до будь-якого іншого кольору та виділяє його: ви можете потім додати кольорові акценти за допомогою меблів чи декору.

Цікаві фокуси

Як правило, коли ви заходите до вітальні, то звертаєте увагу на акцентовані речі в кімнати. Зазвичай це диван чи вікно. Тому особливу увагу потрібно приділити вибору зручного і стильного дивана, який пасуватиме пропорціями та дизайном до інших елементів інтер’єру, а також штор чи портьєр, які виділяють вікно.

Фото Good Housekeeping

Фокусами інтер’єру також можуть бути журнальний столик чи крісло зі спеціальним дизайном в куртку з торшером для читання. Проте декор вітальні ними не обмежується: саме в цій кімнаті ми можемо розмістити речі, які представляють нас як особистостей, передають емоції та настрій.

Світло

Чим більше природного світла, тим більшим та приємнішим є простір. Водночас джерел штучного світла теж має бути вдосталь. Крім того, світильники також є окремими елементами декору – при правильному розміщенні, виборі та кольорі й інтенсивності світла.

Фото з відкритих джерел

Кожна окрема функція у вітальні має мати окреме джерело освітлення. Зона спілкування чи їдальня можуть освітлюватися підвісними світильниками, а робоча чи для читання торшером або настільною лампою.

Аксесуари

Затишок часто приховують деталі – ваза з квітами, улюблені книги, святкові сувеніри, фото з приємними спогадами. Це те, що відрізняє нас від іншим. Тому важливо прикрасити кімнату тими предметами, які роблять нас щасливими і викликають приємні емоції.

Фото Blog Modsy