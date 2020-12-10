Для розділення зон кімнати можна використати шафу – книжкову чи для телевізора

Якщо у вас квартира-студія чи лофт, то доводиться поєднувати в одній кімнаті функції вітальні та спальні. Портал «Архидея» пропонує, як це можна зробити зручно та компактно.

Ліжко-антресоль

Фото Legko.com

Якщо у вашому розпорядженні відкритий, великий і високий простір, то кут спальні на антресолі може бути чудовим рішенням. Ліжком може слугувати лише матрас, і антресоль не обов’язково мусить бути високою. Важливо подбати про безпечні східці з м’якими нековзкими прокладками та перила, щоб не впасти, коли прокидаєтеся зранку. Водночас сходи можуть бути оснащені столом, диваном або шафою.

Ліжко за шафою, завісою, ширмою

Фото з відкритих джерел

Ліжко, розташоване в ніші кімнати, може додатково відділятися завісою. Але так само завісою або ширмою можна розділити кімнату, яка для цього не призначила на перший погляд. Також для розділення можна використати шафу – книжкову чи для телевізора. Бажано при цьому обирати шафи без задньої стінки, щоб візуально не зменшувати кімнату.

Розкладні дивани і крісла

Фото Home-grown Design

Рішення для маленьких кімнат, де немає місця, щоб розділити зони вітальні і спальні. І тут важливо обрати правильний і якісний диван (чи навіть крісло, якщо ви живете самі і не маєте потреби в подвійному спальному місці), який буде зручним для сну та денного відпочинку, буде швидко і легко розкладатися. Диван краще розмістити в найбільш тихій частині кімнати подалі від проходу.

Рівні умови

Фото з відкритих джерел

Дехто віддає перевагу поєднанню вітальні та спальні на рівних умовах, тобто в кімнаті поруч з диваном може розташовуватися і ліжко. Це тренд, який подобається не всім, але при правильному підборі меблів такий нетиповий інтер’єр може виглядати привабливо.