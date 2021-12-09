Дифузор – це посудина з ефірною олією, в яку занурюються палички

Гарний запах вдома необхідний для створення затишку, і для цього в першу чергу потрібне регулярне прибирання та провітрювання. Жодні штучні аромати не врятуюсь, якщо вдома є проблеми із каналізацією, витяжкою, пліснявою, а також якщо оселя перенасичена речами. Проте якщо подібних проблем у вашому домі немає, можна скористатися додатковими способами наповнити помешкання приємними ароматами. Про них розповідає «Зелена садиба».

1. Аромадифузор.

Дифузор – це посудина з ефірною олією, в яку занурюються палички, і аромат розповсюджується шляхом поступового випаровування олії через них. Інтенсивність запаху залежить від кількості та довжини паличок.

2. Саше.

Саше – це невеликий мішечок з тканини (лляної або бавовняної), наповнений сумішшю з сухих рослин. Аромат саше дуже м’який та легкий, тому вони не підходять для великих просторів. Зате такий формат зручний для маленьких тісних приміщень (передпокій, вбиральня, комора), а також для додання приємного запаху і свіжості одягу та домашньому текстилю у шафі.

3. Ароматичні свічки.

Ароматичні свічки – це не тільки джерело аромату, але й гарний декор. Зараз можна знайти безліч варіантів різних розмірів та форм, а також тематичні, наприклад, різдвяні аромати. Головне обирати якісні свічки, бо дешеві з супермаркету і пахнуть штучно, і для здоров’я можуть бути шкідливими.

4. Ароматні трави.

Свіжа ароматна зелень, приміром, базилік чи м’ята, створює чудовий аромат на кухні. Поставте їх на стіл або підвіконня і забезпечте хороший потік повітря. Також можна посадити міні-садок із травами прямо біля вхідної зони.

5. Ефірні олії.

Вони не лише створюють неповторний аромат, а й корисні для організму. Обирайте аромати за бажаним ефектом, адже ефірні олії здатні і заспокоїти, і підбадьорити, і допомогти зосередитися. Їх зручно використовувати з аромалампою. Оскільки ефірні олії досить сильно впливають на організм, рекомендується обмежувати час використання лампи.

6. Цитруси.

Швидке та легке рішення: наріжте лимони та апельсини і залиште їх на дошці – кімната наповниться яскравим цитрусовим ароматом. Також їх можна покласти в банку, залити водою, додати інші аромати – гвоздику, хвою, розмарин тощо, та нагріти цю суміш. Ще один варіант – проштрикнути цитрус гвоздичками та обсипати прянощами.

7. Свіжі квіти.

Зрізані квіти у оселі не тільки гарно виглядають, але й наповнюють її вишуканими ароматами. Для цього підійдуть троянди, магнолії, піони, конвалії тощо. Не забувайте щодня міняти їм воду. Кімнатні рослини також можуть бути запашними: цитрусові, мірт, кавове дерево, олеандр, рододендрон, мурайа, кімнатні троянди тощо.

8. Випічка.

Аромат випічки завжди наповнює безлику оселю затишком. Зробіть ранкову випічку ритуалом вашого вихідного дня, а якщо часу на це немає – принесіть ще гарячою випічку з пекарні поблизу. Доповнити аромат допоможе свіжозварена кава.

9. Лампа Берже.

Цю лампу каталітичного горіння, яка очищувала повітря в лікарняних палатах, винайшов у 1897 році помічник аптекаря Моріс Берже. З часом до неї додали функцію ароматизації, і вона стала модним аксесуаром богемних інтер’єрів. Тобто цей унікальний пристрій призначений не тільки для ароматизації приміщення, а й для очищення. Крім того, він виглядає і як вишуканий декор. Єдиний мінус лампи Берже – вона не продається на кожному кроці й коштує немало.

10. Вірменський ароматний папір.

Листочки паперу, просочені спеціальним ароматизованим складом, які вперше з’явилися в Європі в кінці XIX століття. Винайшли їх французи – хімік Огюст Понсо і фармацевт Анрі Рів’єр. Понсо подорожував по Кавказу та звернув увагу на незвичний і приємний запах у вірменських будинках. Виявилося, що його створює смола рослини стиракс, яку спеціально для цього підпалюють. Причому не тільки для ароматизації, але й для дезінфекції. Зараз такий папір можна купити у вигляді книжечки, для ароматизації приміщення відривається смужка, підпалюється, задмухується та кладеться на термостійку поверхню тліти.

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