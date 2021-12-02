У популярних скандинавських інтер’єрах дуже часто можна зустріти яскраве жовте крісло

Не у кожного є час та гроші навіть на косметичний ремонт, але існують менш глобальні способи освіжити простір та додати йому яскравості. «Зелена садиба» розповідає про різні способи додати кімнатам кольору, які за бажання можна буде легко прибрати чи змінити знову.

1. Великий витвір мистецтва.

Це творчий спосіб додати фарб. Повісьте велику картину, панно або інший витвір мистецтва. Не обов’язково купувати дорогі предмети, це може бути створена власноруч абстракція або звичайний постер у гарній рамці.

2. Килим.

Яскравий килим кардинально змінить навіть дуже нейтральну кімнату. Не обов’язково обирати дорогий – це можуть бути нещільні доріжки, які можна комбінувати по дві-три із різними принтами.

3. Декоративні подушки та ковдра.

Декоративні подушки допоможуть оновити вигляд вашої вітальні або спальної кімнати. Цей спосіб максимально бюджетний, адже змінити достатньо тільки наволочки. Їх можна навіть за бажання пошити самостійно, а до подушок додати яскравий плед.

4. Крісло.

У популярних скандинавських інтер’єрах дуже часто можна зустріти яскраве жовте крісло. Проте не обов’язково обмежуватися тільки цим кольором. Можна навіть перетягнути старе крісло оригінальною тканиною – і ви будете мати унікальний предмет інтер’єру.

5. Рослини.

Кімнатні рослини та зрізані букети додадуть не тільки кольору, а й свіжості кімнаті. Для кращого ефекту обирайте яскраві горщики, кашпо та вази.

6. Штори.

Кольорові штори дуже активні, тому ви одразу відчуєте різницю у настрої кімнати.

7. Неонова вивіска.

Не дуже великий елемент інтер’єру, проте завдяки своїй оригінальності та світлу додасть яскравості приміщенню.

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