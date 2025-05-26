За словами спеціалістів, відповідні кнопки передбачені для раціонального використання води

У більшості сучасних унітазів є дві кнопки зливу. Вони різні не просто для зручності, а мають неочевидну функцію. «Апостроф» розповідає, для чого потрібні дві кнопки на бачку унітаза.

Для чого потрібні дві кнопки?

За словами спеціалістів, відповідні кнопки передбачені для раціонального використання води. Така система дозволяє контролювати обсяг води, який використовується для змиву, залежно від необхідності.

Тобто одна з кнопок призначена для більшої кількості води, а інша – для меншої.

Це рішення дає змогу значно зменшити витрати води. Також скорочення кількості відходів води зменшить навантаження загалом на водні ресурси.