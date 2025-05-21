Використовуючи кавову гущу ви можете боротись з неприємним запахом

Після філіжанки кави більшість просто викидає гущу. Але насправді цей залишок може бути допомогти вам у побуті – зокрема для прибирання в туалеті. «24 канал» розповідає, як використовувати кавову гущу для очищення туалету.

Як почистити за допомогою кавової гущі унітаз

Використовуючи кавову гущу ви можете боротись з неприємним запахом. Спричинити поганий аромат у туалеті може чимало різних речей, наприклад:

вапняний наліт;

вологість на дні унітаза;

засмічення труб.

Але розв'язання цієї проблеми надзвичайно просте – викидати кавову гущу в унітаз. Саме азот, який міститься у цьому продукті, допомагає розвіювати запахи та природно знежирювати та дезодорувати приміщення. Окрім того, кава в трубах може бути неймовірним помічником і у боротьбі з цвіллю.

Як використовувати кавову гущу:

Нагрійте 3-4 літри води. Засипте 4 ложки кавової гущі на дно миски. Додайте окріп у неї та охолодіть розчин до 30-40°C). Після цього вилийте суміш в унітаз та залиште так на кілька годин або на ніч. Змийте в туалеті воду.

Які можуть бути наслідки використання кавової гущі в унітазі

Часто користуватися методом очищення туалету кавовою гущею не слід, адже при надмірному використанні це може призвести та до деяких неприємних наслідків. Якщо кавової гущі буде надто багато, вона може створити засмічення в трубах та перешкоджати нормальному стоку води. Тому це може потенційно призвести до пошкоджень системи каналізації, тож з кавовою гущею потрібно діяти обережно.