Для отримання раннього врожаю найкраще вибирати ранньостиглі сорти

Огірки багаті на вітаміни та мінерали, а також є чудовим джерелом води й клітковини. Як і будь-які інші рослини, вони потребують певних умов для росту і розвитку – тим більше, якщо ви хочете отримати ранній урожай. Що для цього потрібно, розповідає Ukr.Media.

1. Виберіть відповідне місце для посадки. Вони люблять сонячні місця, родючий та добре дренований ґрунт.

2. Підготуйте ділянку. Огірки люблять пухкий і родючий ґрунт, тому перед посадкою рослин добре його прополіть і внесіть органічні добрива. Також можна додати трохи піску для поліпшення дренажу.

3. Виберіть відповідний сорт. Для отримання раннього врожаю найкраще вибирати ранньостиглі сорти. Вони зазвичай дозрівають за 50-60 днів після посадки.

4. Дотримуйтесь правильного режиму поливу. Огірки потребують вологого ґрунту, тому регулярно поливайте їх, особливо в період цвітіння і плодоношення. Але пам’ятайте, що надмірна кількість вологи може призвести до гниття коренів.

5. Захистіть рослини від холоду. Огірки не виносять низьких температур, тому якщо ви живете в холодному регіоні, рекомендується вирощувати їх у теплиці або використовувати укриття з плівки або агроволокна.

6. Підгодовуйте рослини. Огірки потребують поживних речовин для росту і розвитку, які можуть забезпечити органічні або мінеральні добрива.

7. Проводьте обрізку. Щоб стимулювати ріст і розвиток рослин, рекомендується проводити обрізку бічних пагонів і зайвого листя.

8. Боріться зі шкідниками та хворобами.