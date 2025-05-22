Щавель здатен рости на одному місці кілька років

Свіжий щавель – незамінний інгредієнт для весняного зеленого борщу, салатів і навіть домашніх пирогів. І хоча ця культура вважається невибагливою, виростити дійсно ніжне та соковите листя можна лише за правильного підходу. Як це правильно робити, пише Prostoway.

Чи варто сіяти щавель щороку

Щавель здатен рости на одному місці кілька років, і багато хто саме так і робить. Але є нюанс: вже з другого сезону рослина втрачає ніжність, листя стає грубим, а пагони – волокнистими. Більше того, щавель починає активно цвісти, витрачаючи енергію на насіння, а не на соковиту зелень.

Саме тому досвідчені городники радять щороку оновлювати посів. Свіже насіння – запорука м’яких, яскраво-зелених листків без гіркоти. До того ж насіння щавлю доступне за ціною, і його легко знайти в будь-якому садовому магазині.

Як правильно сіяти щавель

Терміни посіву. Щавель можна висівати з ранньої весни, щойно прогріється ґрунт (приблизно +6+8°C). Також можливий підзимовий посів – у листопаді.

Місце. Обирайте сонячну або напівзатінену ділянку з добре дренованим ґрунтом. Уникайте низин, де застоюється волога.

Глибина. Насіння заглиблюють не більше ніж на 1-1,5 см. При надто глибокому посіві паросткам буде складно пробитися.

Схема посіву. Висівайте в борозенки на відстані 20-25 см одна від одної, це полегшить догляд і забезпечить гарну циркуляцію повітря.

Проростання. При оптимальних умовах сходи з’являються через 7-10 днів. У посушливу погоду – трохи пізніше.

Як доглядати за щавлем після сходів

Полив. Щавель любить вологу, але не терпить застою води. Поливайте регулярно, особливо в спеку, щоб листя не грубіло.

Проріджування. Коли паростки зміцніють, прорідіть їх, залишивши по 10-15 см між рослинами.

Підживлення. Раз на місяць можна удобрювати слабким розчином настою коров’яку або комплексним добривом для зелених культур.