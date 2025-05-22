На початку вегетації азот сприяє швидкому зростанню листя та пагонів

Кінець травня та початок літа – критичний момент для яблуні. Саме в цей період після цвітіння дерево формує зав’язі та активно спрямовує ресурси на розвиток майбутніх плодів. У цей час рослина має зовсім інші потреби. Основне завдання садівника – підтримати яблуню потрібними елементами, не перевантажуючи її азотом, який на цьому етапі вже не принесе користі. Як правильно підживити дерево, пише «Ми-Україна».

Чому влітку не варто додавати азотні добрива

На початку вегетації азот сприяє швидкому зростанню листя та пагонів. Проте в період формування плодів його надлишок може викликати зворотний ефект: зав’язі ослабнуть, дерево зосередиться на рості зеленої маси, а не плодів, та ще й стане вразливішим до грибкових інфекцій.

Тому в цей період яблуні важливо отримувати інші речовини – фосфор і калій. Вони сприяють зміцненню зав’язей, покращують смак і солодкість яблук, а також допомагають плодам краще зберігатися після збору.

Мінеральні добрива для літнього підживлення

Найзручніше вносити мінеральні добрива у вигляді розчину. Але важливо правильно їх застосовувати: лити потрібно не під сам стовбур, а навколо зовнішньої частини пристовбурового кола, саме там розташовані активні корінці.

монофосфат калію – ідеальний варіант для літа. Він містить обидва необхідні елементи – фосфор і калій. Рекомендована доза: 15-20 г на 10 літрів води. Для молодих яблунь вистачає одного відра, для дорослих – двох. Цей розчин покращує якість плодів і підвищує стійкість дерева до спеки;

кальцієва селітра – актуальна на етапі, коли формуються м’які тканини яблук. Кальцій робить шкірку міцнішою, захищає від плям і гнилі. Для приготування розчину потрібно розвести 10–20 г на 10 л води. Молодим деревам достатньо 5 л, дорослим – 10-15 л.

Органічні альтернативи: натурально й ефективно

Любителям органіки теж є що використати:

настій коров’яку – збагачує ґрунт мікроелементами та активізує ґрунтову мікрофлору. Пропорція: 1 частина гною на 10 частин води. Вносити не частіше ніж раз на 3-4 тижні, аби не перевантажити землю азотом;

деревна зола – природне джерело калію й фосфору. Її можна розсипати в зоні коренів (50-80 г на 1 м²), злегка закладаючи в ґрунт. До того ж зола знижує кислотність, що особливо корисно для яблунь на кислих ґрунтах.

Корисні поради для підживлення яблунь