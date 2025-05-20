Різні захворювання можуть значно ослабити дерева

Дерева масово в’януть і засихають. Це явище викликає занепокоєння серед садівників, адже може свідчити про серйозні проблеми як з ґрунтом, так і зі станом самих рослин. Щоб вчасно виявити причину та зберегти дерева, важливо розуміти, які фактори можуть призводити до їхнього ослаблення. «Флористікс» пише про основні причини та практичні поради щодо відновлення саду.

Обмороження кори

Однією з основних причин засихання дерев є обмороження кори, особливо на південних та південно-західних сторонах стовбурів. Навесні, коли температура різко коливається, кора може отримати опіки, що призводить до її відшарування та утворення мертвих ділянок. Якщо на дереві виявлено відшарування кори, особливо з південної сторони, це може свідчити про обмороження. У таких випадках рекомендується видалити відмерлу кору, обробити рани садовим варом або спеціальними препаратами та забинтувати їх для запобігання подальшому пошкодженню.

Порушення функціонування кореневої системи

Коренева система є основою живлення дерева. Якщо вона пошкоджена або не функціонує належним чином, дерево не отримує необхідних поживних речовин, що призводить до його ослаблення та засихання. Пошкодження кореневої системи можуть бути спричинені різними факторами, такими як фузаріоз, вертицильоз або кореневі гнилі. При виявленні таких симптомів, як легке похитування дерева при натисканні на стовбур, слід негайно вжити заходів для відновлення кореневої системи.

Замокання коренів

Перезволоження ґрунту, особливо після тривалих дощів, може призвести до замокання коренів. Це явище особливо небезпечне для дерев, оскільки корені не отримують достатньо кисню, що сприяє розвитку гнилі. Для запобігання замоканню рекомендується забезпечити належний дренаж при посадці дерев, а також проводити піскування ґрунту навколо стовбура для покращення аерації.

Хвороби дерев

Різні захворювання можуть значно ослабити дерева. Наприклад, фітофтороз, який вражає кореневу систему, може призвести до пожовтіння та опадання листя. Для боротьби з хворобами рекомендується своєчасно обробляти дерева фунгіцидами, видаляти уражені частини та дезінфікувати інструменти після роботи.

Рекомендації для догляду

Регулярний огляд дерев. Проводьте періодичний огляд стовбурів та гілок на наявність тріщин, відшарування кори або інших пошкоджень.

Вчасне лікування. При виявленні пошкоджень або хвороб негайно вживайте заходів для їх усунення.

Забезпечення належного поливу. Уникайте як надмірного зволоження, так і пересихання ґрунту.

Підживлення. Використовуйте органічні та мінеральні добрива для підтримки здоров'я дерев.