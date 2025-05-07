Надлишок добрив може нашкодити так само, як і їх нестача

У травні вишня активно нарощує зелену масу, формує квіти й зав’язь плодів. Саме в цей період вона потребує додаткового живлення, адже весняні сили вже вичерпуються, а попереду – довгий період плодоношення. Від своєчасного підживлення залежить не лише якість врожаю, а й загальний стан дерева, його стійкість до хвороб та шкідників. Avantura пише, як і чим варто підживлювати молоді та дорослі вишні у середині весни.

Чим підживити молоді дерева

Для молодих дерев, які ще не вступили у фазу активного плодоношення, головним завданням є формування міцного коріння та крони. Тому у травні їм доцільно дати азотні добрива, які стимулюють ріст. Найкраще використовувати сечовину (карбамід) або розведений настій коров’яку. Добрива вносять у вологий ґрунт після поливу, аби уникнути опіків кореневої системи. Підживлення краще проводити в першій половині місяця.

Підживлення старих плодоносних дерев

Для дорослих плодоносних дерев підхід дещо інший. У цей час вишня вже витратила багато поживних речовин на цвітіння, тому потребує комплексної підтримки. Оптимально використовувати мінеральні добрива з поєднанням азоту, фосфору та калію. Наприклад, нітроамофоску або спеціальні суміші для плодових дерев. Їх вносять у приствольне коло, попередньо розпушивши ґрунт. Окрім основного підживлення, варто провести обприскування мікроелементами (бор, марганець, цинк) для підвищення зав’язі.

Окрему увагу варто приділити органічним речовинам. Замість мінеральних добрив можна використовувати настій компосту, пташиного посліду або трав’яний бродильний розчин. Такі підживлення не лише живлять, а й покращують структуру ґрунту, активізуючи корисну мікрофлору. Вони особливо ефективні для дерев, висаджених на бідних або піщаних ґрунтах.

Не менш важливо дотримуватись правильного режиму внесення: надлишок добрив може нашкодити так само, як і їх нестача. Якщо навесні вносили добрива під час перекопування, травневе підживлення має бути помірним.