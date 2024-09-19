Такий підхід забезпечує однорідне та ефективне поливання

Крапельне зрошення застосовують для оптимального зволоження рослин, коли вода надходить безпосередньо до кореневої системи через спеціалізовані крапельниці. Такий підхід забезпечує однорідне та ефективне поливання, що сприятливо впливає на продуктивність та якість урожаю.

Що таке крапельний полив

Це система зрошення, в якій вода поступає безпосередньо до коренів рослин у вигляді крапель або тоненьких струменів. Система крапельного поливу складається з основних компонентів, таких як:

напірні труби;

крапельниці;

фільтри;

регулятори тиску;

контролери.

Основний принцип крапельного поливу полягає в тому, що крапельниці розташовані поряд із рослинами. Таким чином і вода подається точно туди, де вона найбільше потрібна – біля коренів. Це забезпечує оптимальний рівень вологості для росту і розвитку рослин, пише «Агроцентр».

Переваги крапельного поливу:

економія води: крапельний полив може знизити витрати води на 30-50% порівняно з традиційним поливом;

зниження витрат на електроенергію: завдяки більш точному та ефективному розподілу води, такий тип поливу вимагає менше електроенергії для насосів;

запобігання хворобам рослин: крапельниці подають воду прямо до коренів, уникаючи змочування листя. Це зменшує ризик розвитку грибкових хвороб та іншого патогенного забруднення;

збільшення врожайності: крапельний полив допомагає забезпечити рослини потрібними кількостями вологи, навіть якщо погодні умови змінюються. Це сприяє збільшенню врожайності і покращенню якості продукції;

можливість автоматизації: сучасні системи крапельного зрошування можна легко автоматизувати. Для цього використовують контролери, датчики вологості і таймери. Це дозволяє налаштовувати режим поливу залежно від потреб рослин і погодних умов.

Де використовують капельний полив

Такий вид поливу широко застосовується в різних галузях: